- Nici n-a inceput anul bine și Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat deja o mica avere din tenis. Dupa victoria de la Shenzen și dupa finala de la Australian Open, romanca a strans o suma frumușica de bani. In primele luni ale anului, Simona Halep a reușit sa caștige 1.841.497 de dolari. Jucatoarea…

- Australianul Nick Kyrgios, baiatul "rau" al circuitului ATP, a reactionat dupa gestul nervos al compatrioatei Daria Gavrilova la turneul de la Acapulco: "Daca faceam eu asta, as fi fost suspendat timp de 6 ani ". Extrem de furioasa dupa ce a pierdut un game pe propriul serviciu in…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, principala favorita, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa o victorie facila, cu 6-4, 6-0, in fata frantuzoaicei Pauline Parmentier. In turul secund, campioana de la…

- Kristina Mladenovici (24 de ani, 14 WTA) a promovat turneul de la Acapulco alaturi de iubitul ei, Dominic Thiem (24 de ani, 6 ATP). Mladenovic, favorita numarul 2 a turneului din Mexic, se distreaza in Mexic. Și-a facut timp pentru cateva jonglerii alaturi de prietenul ei, austriacul Dominic Thiem. …

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se pregateste sa dispute turneul ATP de la Acapulco, dupa ce a pierdut pozitia de lider mondial in detrimentul elvetianului Roger Federer din cauza unei accidentari la Australian Open, a declarat ca joaca tenis de placere, nu pentru a fi pe primul loc in lume, informeaza…

- Elina Svitolina (4 WTA), principala favorita, a castigat pentru al doilea an consecutiv turneul de la Dubai, trecandu-si in palmares al 11-lea titlu din cariera. Jucatoarea din Ucraina a invins-o in ultimul act pe rusoaica Daria Kasatkina (24 WTA), scor 6-4, 6-0. Svitolina a avut nevoie de o ora si…

- Jucatoarea germana de tenis Mona Barthel, numarul 74 mondial, si Viktoria Kuzmova (Slovacia), numarul 121 mondial, sunt doua dintre semifinalistele turneului WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Vineri, in sferturile de finala, Mona Barthel a invins-o cu 6-3, 6-4 pe belgianca…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, numarul 24 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute vineri in trei seturi, 3-6, 7-6 (13/11), 6-1, in fata favoritei numarul 2, spaniola Garbine Muguruza, numarul 3 mondial.…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute joi in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata frantuzoaicei Caroline Garcia, numarul 7 mondial. Muguruza, favorita numarul…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, nr. 9 mondial, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, in urma victoriei cu 6-2, 6-1 in fata cehoaicei Barbora Strycova. Kerber, care a invins-o pe Strycova, nr. 16 mondial, in…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, astazi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, prin victoria cu 7-6 (5), 6-1 in fata spaniolei Lara Arruabarrena Vecino. Buzarnescu (29 ...

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr. 24 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, in urma victoriei obtinute luni in doua seturi, 7-5, 6-4, in fata polonezei Agnieszka Radwanska, nr. 31 mondial. In optimi, Kasatkina…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a invins-o in sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Irina Giurgiu)

- Prima reacție a Simonei Halep dupa victoria cu Catherine Bellis: ”Nu ma gandesc ca voi redeveni numarul 1”. Simona Halep a invins-o pe Catherine Bellis , dupa un prim set lejer și un al doilea mult mai complicat. Simona poate redeveni numarul 1 mondial daca Wozniacki pierde azi cu Angelique Kerber.…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, N. 4 mondial, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa o victorie dificila impotriva frantuzoaicei Caroline Garcia, locul 7 mondial, la capatul a trei seturi, 6-3, 1-6, 6-4.…

- Jucatoarea poloneza de tenis Agnieszka Radwanska a invins-o pe Mona Barthel (Germania) cu 3-6, 6-3, 7-5, luni, intr-un meci din runda inaugurala a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari. Urmatoarea sa adversara va fi invingatoarea dintre Cagla Buyukakcay…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat in runda a doua a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, luni, dupa ce a intrecut-o pe ucraineanca Lesia Turenko in doua seturi, cu 7-5, 6-4. Buzarnescu a inceput cu dreptul si a facut…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams nu va juca la simplu sambata, la Asheville, in primul tur al Fed Cup, in care echipa Statelor Unite va intalni Olanda, ea nefiind aliniata de capitanul echipei la tragerea la sorti efectuata vineri. Dupa un an de absenta datorata unei sarcini foarte mediatizate,…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca intotdeauna este greu cand lipseste Simona Halep, dar a precizat ca echipa Romaniei va avea sustinerea publicului si va putea obtine victoria in meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup. …

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, nr. 10 mondial si cap de serie nr. 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, invingand-o vineri in doua seturi, 6-4, 6-3, pe jucatoarea ceha Katerina Siniakova. …

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost eliminata de canadianca Eugenie Bouchard, in doua seturi, 7-5, 7-5, in optimile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Ana Bogdan, numarul 89 mondial, s-a inclinat in fata jucatoarei aflate pe locul 114 in mondial.…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. "Am avut…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, inaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce in primul tur s-a accidentat la glezna stanga.''Acum piciorul drept e mai rau, deoarece l-am fortat. E dificil, dar nu vreau sa ma gandesc la asta, ca…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, invingand-o in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/2), pe belgianca Elise Mertens, in prima partida din penultimul act al competitiei, disputata joi la Melbourne. Woznacki s-a impus la capatul…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat marti in semifinalele turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata spaniolei Carla Suarez Navarro, 6-0, 6-7 (3), 6-2. Suarez Navarro este locul 39 WTA. Meciul a durat doua ore…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Maria Sarapova (48 WTA), cu 6-1, 6-3, sambata, la Melbourne, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Kerber, in mare…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sâmbata, la Melbourne, dupa ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de cehoaica Lucie Safarova, cu 6-2, 6-4, joi, la Melbourne, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (27 ani, 36 WTA) a cedat in fata cehoaicei (30 ani, 29 WTA) dupa o ora si 24 de minute.…

- Marta Kostyuk, noua senzație din WTA, in varsta de doar 15 ani, continua parcursul de vis de la Australian Open. Ucraineanca s-a calificat in aceasta dimineața in turul III dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața reprezentantei gazdelor, Olivia Rogowska (26 de ani), scor 6-3, 7-5 dupa o ora…

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, numarul 11 mondial, eliminata marti de romanca Ana Bogdan, locul 104 mondial, in primul tur la Australian Open, a ajuns la 15 infrangeri consecutive in circuitul WTA, noteaza L'Equipe. Seria neagra continua pentru Kristina Mladenovic,…

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara romancei Ana Bogdan in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson in doua seturi, cu 7-5, 7-6 (6), marti, la Melbourne, Ana Bogdan a produs una dintre marile…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit sa se califice in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (F...

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii în runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de belgianca Elise Mertens cu 6-1, 4-6, 6-3, sambata, in finala turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, un meci perturbat de ploaie in mai multe randuri.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara a fost invinsa de americanca Bernarda Pera cu 4-6, 6-2, 6-3, sambata, in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne. Irina Bara (22 ani, 183…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 22 mondial, a castigat finala turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, ultima repetitie inaintea Openului Australiei, invingand-o sambata dimineata, in doua seturi, 6-4, 6-4, pe australianca Ashleigh Barty.…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a declarat, vineri, ca a visat sa se califice in finala turneului WT de la Hobart, dar nu se astepta sa se si intample acest lucru. Jucatoarea de 29 de ani va juca finala turneului tasmanian dupa ce a dispus in penultimul act cu 6-2, 6-2 de…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 22 mondial, s-a calificat vineri in finala turneului WTA de la Sydney, ultima repetitie inaintea Openului Australiei, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-3, pe Camila Giorgi din Italia, venita din calificari. Kerber, care a ocupat prima…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o in penultimul act pe ucraineanca Lesia Țurenko, in doua seturi, cu 6-2, 6-2.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…

- Alexandra Dulgheru, locul 190 WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-1, pe jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 188 WTA, si a acces in mansa a doua a calificarilor turneului Australian Open.Dulgheru va evolua in faza urmatoare cu jucatoarea ucraineana de 17 ani…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 6 mondial, s-a calificat vineri in finala turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, invingand-o pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, nr. 4 mondial, in doua seturi, 7-5, 7-5, si va juca finala impotriva…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca meciul cu Irina Begu, castigat cu 6-1, 6-4, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), a fost unul foarte greu. "A fost un meci greu. Stiu ca este o jucatoare foarte puternica, iar in setul al…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a abandonat in optimile de finala ale turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, marti, in setul al treilea al meciului cu sarboaica Aleksandra Krunic, dupa ce castigase primul set cu 7-5,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii azi, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline ...

