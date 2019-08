Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios (24 de ani, 44 ATP) a fost eliminat in aceasta dimineața in turul II al turneului Masters 1000 de la Cincinnati. Australianul a pierdut in fața rusului Karen Khachanov (23 de ani, 9 ATP), scor 7-6 (3), 6-7 (4), 2-6. Temperamentalul Nick Kyrgios a fost și in acest meci protagonistul unor…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii in valoare de 6 milioane de dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-5, 6-1, pe americanul Sam Querrey. Djokovic, care a disputat marti…

- Spaniolul Rafael Nadal, austriacul Dominic Thiem si germanul Alexander Zverev, principalii favoriti ai turneului masculin de tenis de la Montreal, s-au calificat in sferturile de finala ale acestei competitii de categoria ATP Masters 1.000, dotata cu premii totale in valoare de 5,7 milioane dolari.…

- Tenismanul german Alexander Zverev, favoritul numarul 3, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale in valoare de 5.701.945 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-4, pe britanicul Cameron Norrie. Zverev, castigatorul…

- Jucatorul austriac de tenis Dominic Thiem, locul 4 in clasamentul ATP si favorit nr. 4, s-a calificat luni in sferturile turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-4, 6-4, 6-2, de francezul Gael Monfils (locul 17 ATP, cap de serie nr.…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, liderul ATP si principalul favorit, s-a calificat lejer luni in sferturile turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, de germanul Jan-Lennard Struff (45 ATP). Djokovic a rezolvat partida rapid, intr-o ora si jumatate,…

- Joi s-au disputat doua tururi pe tabloul masculin de simplu de la Roma (la fel ca și pe cel feminin), iar favoriții Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer au obținut victorii pe linie. Cunoaștem deja programul sferturilor de finala, acolo unde vom avea numai meciuri unul și unul. Turul…