- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas si tenismanul australian Alex de Minaur vor juca finala turneului Next Gen ATP Finals, dotat cu premii totale de 1.335.000 dolari, care are loc la Milano si care reuneste cei mai bun sapte jucatori sub 21 de ani din circuitul profesionist masculin, precum si un…

- Jaume Munar (76 ATP) și Andrey Rublev (68 ATP) s-au calificat in semifinalele turneului Next Gen disputat la Milano, faza in care au ajuns și Stefanos Tsitsipas și Alex De Minaur. Munar a trecut de Frances Tiafoe, in timp ce Rublev l-a invins pe Liam Caruana.

- Alex De Minaur (31 ATP) și Stefanos Tsitsipas (15 ATP) s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului Next Gen disputat la Milano. De Minaur a trecut in patru seturi de Andrey Rublev, in timp ce Tsitsipas l-a invins in trei seturi pe Frances Tiafoe. Hubert Hurkacz și Taylor Fritz au obținut și…

- Stefanos Tsitsipas, locul 15 ATP, a trecut in patru seturi de Jaume Munar, scor 4-3(5), 4-3(3), (4)3-4, 4-2, in primul meci din Grupa A a turneului Next Gen disputat la Milano. Andrey Rublev, Frances Tiafoe și Alex De Minaur au obținut și ei victorii in prima zi a competiției dedicate tinerelor talente…

- Tenismanul american Taylor Fritz (20 ani) a debutat cu dreptul la turneul ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale in valoare de 1.984.420 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-0, 7-5, pe sarbul Laszlo Djere, intr-o partida disputata luni. Fritz, numarul 57 mondial, va participa…

- Jucatoarea Ilona Georgiana Ghioroaie, cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul ITF de la Monastir (Tunisia), cu premii totale de 15.000 de dolari, informeaza News.ro.Ghioroaie a invins-o in finala pe sportiva ceha Nikola Tomanova, venita din calificari, scor 6-3, 4-6, 6-1.…

- Rusul Karen Hacianov, locul 26 mondial, grecul Stefanos Tsitsipas (16 ATP) si britanicul Kyle Edmund (locul 15 ATP) au castigat, duminica, turneele ATP de la Moscova, Stockholm si Anvers, informeaza News.ro.La Kremlin Cup, turneu cu premii de 856.445 de dolari, Karen Hacianov, favorit 3, l-a…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a castigat turneul Masters 1.000 ATP de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 5.315.025 dolari, in finala caruia l-a invins in doua seturi, 6-2, 7-6 (7/4), pe tanarul jucator grec Stefanos Tsitsipas, revelatia competitiei, care a implinit…