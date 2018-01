Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a intors acasa suparata și accidentata. A refuzat primirea la Salonul Oficial. Imbulzeala la aeroport. Vezi galeria foto + 42 + 42 La ora 11.25, la 20 de minute dupa ce cursa de Doha a aterizat pe pista aeroportului, Simona a ieșit pe ușa terminalului ”Sosiri”. A fost așteptata de familie…

- Roger Federer a cucerit duminica la Melbourne al 6-lea trofeu la Australian Open, al 20-lea de Mare Slem din cariera sa, invingandu-l in finala in cinci seturi, pe croatul Marin Cilic, dupa 3 ore si 2 minute. Elvetianul a avut timp sa vorbeasca si despre Simona Halep, care a pierdut finala feminina…

- Roger Federer a ajuns la cota 20 turnee de Grand Slam caștigate in cariera, dupa victoria cu Marin Cilic din finala Australian Open, și a vorbit și despre ceea ce s-a intamplat și in finala feminina. Acolo unde Simona Halep a ratat, pentru a treia oara, sa caștige primul sau titlu de Mare Șlem."A…

- In bucuria victoriei cu Marin Cilic din finala Australian Open, Roger Federer a vorbit și despre finala feminina, oferind sfaturi prețioase din experiența sa. "A fost genul de meci așteptat. Cand lupți pentru primul tau titlu, cum a fost cazul cu Wozniacki sau Halep, nu vine ușor, nu va fi 6-2, 6-2…

- Oficialii turneului de la Australian Open s-au sesizat in urma declarațiilor facute de Marin Cilic (detalii AICI), conform carora acoperișul arenei Rod Laver nu trebuia tras in finala contra lui Roger Federer, pierduta scor. "Indicele de temperatura și umiditate a fost astazi atent monitorizat, depașind…

- Marin Cilic ( ATP) a pierdut finala Australian Open in fața lui Roger Federer (2 ATP), scor 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 1-6, și crede ca o parte din vina le aparține și organizatorilor de la Melbourne. Cilic s-a plans in timpul conferinței de presa de faptul ca șefii turneului de la Antipozi au tras acoperișul…

- "A fost o zi lunga. Cand este programat seara, te gandesti la meci toata ziua. Este greu. Faptul ca am castigat este un vis devenit realitate. Povestea continua. Dupa anul trecut foarte bun pentru mine, este incredibil", a spus Federer. Roger Federer a castigat Open-ul Australiei, reusind sa-si adauge…

- Simona Halep a pierdut finala Australian Open si a ratat astfel, inca o data, primul sau titlu de Mare Slem din cariera, in fata jucatoarei daneze de tenis Caroline Wozniacki, care, in urma acestui meci, ce a durat doua ore si 50 de minute, a preluat si pozitia de lider mondial in clasamentul feminin…

- Perechea formata din austriacul Oliver Marach si croatul Mate Pavic a câstigat, sâmbata, la Melbourne, titlul în proba de dublu masculin a Openului de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, învingându-i în finala pe columbienii Juan Sebastian Cabal…

- Simona Halep nu a reușit nici din a treia incercare sa caștige primul titlu de Mare Șlem al carierei, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Chiar daca a pierdut finala de la Melbourne, romanca și-a asigurat un premiu imens: 2 milioane de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem. ''A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu o…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Super-favorit al finalei Australian Open, tenismanul elvetian Roger Federer, care vizeaza al 20-lea titlu intr-un turneu de Mare Slem, este constient ca adversarul sau, croatul Marin Cilic, nu-i va oferi pe tava, duminica, victoria la Melbourne. "Este un invingator. Nu este unul dintre…

- Americanul Sebastian Korda a câstigat sâmbata, la Melbourne, turneul de juniori al Openului de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, învingându-l pe taiwanezul Tseng Chun Hsin în doua seturi, 7-6 (8-6), 6-4. Korda, 17 ani, este fiul fostului jucator…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat mai ușor decat s-ar fi așteptat in finala turneului de Mare Șlem de la Australian Open. Al doilea favorit al competiției masculine a profitat de retragerea sud-coreeanului Hyeon Chung.

- Proaspat calificat in finala de la Australian Open 2018, Roger Federer a vorbit despre finala feminia, de maine, unde Simona Halep o va infrunta de Caroline Wozniacki. Cele doua vor juca maine dimineața, de la ora 10:30. "Va fi o premiere pentru oricare dintre ele, oricare va caștiga. Mi-ar placea…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 6 mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, invingandu-l in trei seturi, 6-2, 7-6 (7/4), 6-2, pe britanicul Kyle Edmund, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Cilic, care a acces in premiera in ultimul act al turneului de la antipozi,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Tanarul jucator sud-coreean Chung Hyeon si-a continuat excelentul parcurs la Openul Australiei, primul turneu de tenis de Mare Slem din acest an, calificandu-se in semifinalele probei masculine de simplu dupa ce a trecut in trei seturi, 6-4, 7-6 (7/5), 6-3, de americanul Tennys Sandgren, miercuri…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul titlului, s-a calificat in sferturile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus in trei seturi, 6-4, 7-6 (7/3), 6-2, in fata ungurului Marton Fucsovics (locul 80 ATP), intr-un meci disputat luni la Melbourne.…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2, pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (locul 88 WTA), intr-o partida disputata luni la Melbourne.…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 4 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-2, pe tanara sa compatrioata Marta Kostiuk (15 ani), intr-o partida din turul al treilea al competitiei,…

- Ana Bogdan a reusit in aceasta dimineața cea mai importanta performanta a carierei — calificarea in turul al III-lea al unui turneu de tenis de Mare Slem, Openul Australiei, prin victoria obținuta in fața Iuliei Putinteva (Kazashtan), cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana (25 ani, 104 WTA) a invins-o…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova si-a facut o revenire victorioasa la Openul Australiei, unde a fost depistata pozitiv in urma cu doi ani, invingand-o in doua seturi, 6-1, 6-4, pe germanca Tatjana Maria, intr-o partida din primul tur al competitiei, disputata marti la Melbourne. …

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 22 mondial, a castigat finala turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, ultima repetitie inaintea Openului Australiei, invingand-o sambata dimineata, in doua seturi, 6-4, 6-4, pe australianca Ashleigh Barty.…

- Elveția a caștigat Cupa Hopman la tenis, dupa ce a invins Germania, astazi, cu scorul de 2-1. In meciul decisiv, de dublu mixt, perechea Roger Federer / Belinda Bencic a invins cuplul Alexander Zverev / Angelique Kerber cu 4-3 (3), 4-2. In primul meci, Roger Federer, locul 2 ATPși cel mai bun sportiv…

- Elvetia, condusa de un Roger Federer de zile mari, a castigat Cupa Hopman, invingand cu 2-1 Germania in finala acestei competitii de tenis pe echipe mixte, ce a avut loc in orasul australian Perth, informeaza AFP. Federer, N.2 mondial, dupa ce a fost mult timp liderul circuitului ATP,…

- Elvetia si Germania sunt la egalitate, 1-1, in finala Cupei Hopman, competitie de tenis pe echipe mixte ce se disputa la Perth (Australia), dupa ce jucatoarea germana Angelique Kerber a invins-o pe Belinda Bencic, 6-4, 6-1. Kerber, fostul lider mondial al tenisului feminin, este acum locul…

- Elvetia conduce Germania cu 1-0 in finala Cupei Hopman, competitie de tenis pe echipe mixte ce se disputa la Perth (Australia), dupa ce Roger Federer l-a invins sambata pe Alexander Zverev cu 6-7 (4), 6-0, 6-2. Federer, 36 de ani si 19 victorii in turnee de Mare Slem, fusese invins anul…

- Spaniolul Rafael Nadal si elvetianul Roger Federer au reusit in 2017 reveniri spectaculoase la varful tenisului profesionist, lucru aproape de necrezut in urma cu un an, eclipsand prin prestatiile lor toate noile vedete ale acestui sport. Pentru prima oara din 2010 si pana in prezent,…

- Garbine Muguruza (24 de ani, locul 2 WTA) a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lumii de Federația Internaționala de Tenis (ITF), chiar daca liderul ierarhiei mondiale este Simona Halep (26 de ani). Iberica i-a luat fața reprezentantei noastre pentru a doua oara in acest an. In octombrie, ea a fost…

- Mihai Covaliu a declarat ca Simona Halep va participa la o editie a Jocurile Olimpice. "Simona Halep este cea mai buna jucatoare de tenis din lume, este pe primul loc și mai devreme sau mai tarziu va caștiga și un turneu de Mare Șlem. Și nu numai unul. Dupa Roland Garros nimeni nu mai avea…

- Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, este convins ca Simona Halep va participa la Jocurile Olimpice așa cum au facut-o inaintea ei alți mari jucatori de tenis precum Rafael Nadal, Roger Federer, Andre Agassi sau Serena Williams. "Simona Halep este…

- Tenismanul elvețian Roger Federer, N2 mondial, a terminat invingator duminica in primul meci al Turneului Campionilor de la Londra, impunandu-se in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/4), in fața americanului Jack Sock, al noualea jucator al lumii. Al doilea meci al zilei îi va opune pe germanul…