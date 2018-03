Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial. Osaka (20 ani), locul 22 in…

- Perechea alcatuita din romanul Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat vineri in turul secund al probei masculine de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, in urma victoriei obtinute in doua seturi, 6-1, 7-6…

- Tenismanul moldovean Radu Albot s-a calificat in turul doi al turneului ATP "Masters 1000" de la Miami. Compatriotul nostru a castigat cu 6-1, 4-6, 7-6 partida cu lituanianul Ricardas Berankis. In runda urmatoare, Albot va juca cu americanul Sam Querrey, cap de serie numarul 11.

- Tenismanul roman Marius Copil (foto) a debutat cu succes la editia din acest an a turneului Masters 1.000 ATP de la Miami (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari. Aradeanul de 27 de ani (84 ATP) l-a ...

- Marius Copil, locul 84 ATP, l-a invins, joi, cu scorul de 7-6 (2), 6-4, pe Mihail Kukuskin din Kazahstan, locul 83 ATP, calificandu-se in turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte de la Miami.Copil s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 32 de minute. In faza urmatoare, el va evolua…

- Marius Copil (27 ani), locul 84 mondial, a avut nevoie de o ora si 32 minute de joc pentru a se impune in fata unui adversar aflat cu un loc mai sus in ierarhia ATP (83). In urma victoriei din turul 1 de la Miami, Copil va urca 4 locuri in ierarhia ATP, de pe 84 pe 80.Reprezentantul tarii…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Statele Unite), invingand-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, intr-o partida disputata joi. Niculescu (30 ani, locul 70 WTA) si-a asigurat un cec de 47.170…

- Tenismenul Marius Copil, aflat pe locul 84 in clasamentul mondial, a castigat, vineri, meciul cu sportivul kazah Mihail Kukuskin (pozitia 83 ATP), scor 7-6 (2), 6-4, in prima runda a turneului de la Miami, SUA, desfasurat pe suprafata dura si din categoria Masters 1000.

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Simona Halep, liderul WTA, a oferit asigurari la Miami ca s-a recuperat dupa problemele pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte „pregatita” sa debuteze la competitia din Florida, care va fi una „foarte dificila”. Halep, revenita…

- Monica Niculescu s-a calificat in al doilea tur la Miami. Venita din calificari, Niculescu a trecut in 2 seturi de Yulia Putintseva, dupa o ora si 38 de minute de joc. Urmatoarea adversara va fi Magdalena Rybarikova, din Slovacia. Irina Begu a fost eliminata in primul tur.

- Serena Williams, 36 de ani, a pierdut in primul tur al turneului de la Miami, 3-6, 2-6 cu Naomi Osaka, 20 de ani. La conferința de presa de dupa meci, Osaka, locul 22 WTA, a vorbit despre victoria in fața jucatoarei preferate și a dezvaluit care au fost obiectivele sale in acest meci. "Am fost emoționata…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte "pregatita" sa debuteze la competitia din Florida, care va…

- Sportiva japoneza Naomi Osaka, locul 22 WTA, a declarat ca i s-a implinit un vis prin intalnirea cu Serena Williams, jucatoarea ei favorita, apreciind ca victoria din primul tur de la Miami este extraordinara, scrie News.ro.

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul unu mondial, revenit in circuit dupa o absenta de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida din primul tur al turneului de la Miami (Florida), disputata miercuri. Williams (36 ani), devenita…

- Prestigioasele turnee care alcatuiesc 'The Sunshine Double', Indian Wells si Miami, sunt conduse de jucatori care, in anii 2000, faceau show pe terenul de tenis la cel mai inalt nivel. In weekendul recent incheiat, Tommy Haas (39 ani) a oficiat ceremonia de premiere a Masters-ului de 1000 de puncte…

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- Americanii Jack Sock si John Isner au castigat titlul in proba de dublu a turneului Masters 1.000 ATP de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingandu-i in finala, cu 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), pe compatriotii lor Mike si Bob Bryan. Acesta este al zecelea titlu la dublu…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 6 mondial, a declarat forfait pentru turneul Masters 1.000 ATP de la Miami (Florida), din cauza unei accidentari la glezna, sperand sa se refaca la timp pentru a putea participa la sezonul pe zgura din Europa, luna viitoare, informeaza Reuters. Thiem, in varsta…

- Cel putin patru persoane au murit iar alte 10 au fost ranite dupa ce un pod pietonal s-a prabusit in apropierea Florida International University in Miami, scrie BBC. Echipajele de salvare cauta in continuare eventuale victime prinse printre ruine. Podul, care cantarea 862 de tone si avea o inaltime…

- Americanca Serena Williams, revenita in circuitul profesionist de tenis dupa o absenta de 14 luni, si belarusa Victoria Azarenka au primit miercuri cate un wild-card (invitatie) pentru turneul WTA de la Miami (Florida), care va avea loc in perioada 20 -31 martie, au anuntat organizatorii, citati de…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, revenita in competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, intr-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata luni. Aceasta a fost al 29-lea duel dintre…

- Letona Jelena Ostapenko, a sasea favorita, si cehoaica Petra Kvitova, cap de serie numarul noua, au pierdut surprinzator meciurile sustinute, duminica, in runda a treia a turneului de tenis WTA de la La Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ostapenko a…

- Perechea Horia Tecau / Jean-Julien Rojer (Olanda) s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa 7-6 ...

- Fosta numarul 1 mondial Serena Williams, revenita in circuit dupa o absenta de 14 luni, s-a calificat sambata in turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, unde o va intalni pe sora sa mai mare, Venus. Serena, devenita mama pentru prima…

- Jucatoarea americana de tenis Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o surprinzator, vineri, pe Dominika Cibulkova (Slovacia), cap de serie numarul 30, cu 5-7, 6-3,…

- Horia Tecau (Romania) si Jean Julien Rojer (Olanda) au acces vineri seara in finala probei de dublu a turneului ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dupa ce au trecut cu 7-5, 6-3 de echipa croato-americana Ivan Dodig/Rajeev Ram.

- LIVESCORE Horia Tecau și Jean Julien Rojer, in semifinalele turneului de la Dubai. Perechea Horia Tecau/ Jean-Julien Rojer (Romania/ Olanda), cap de serie numarul 2, va juca vineri, in semifinalele turneului ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), turneu dotat cu premii in valoare totala de 2.623.485…

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Kristina Mladenovic, cap de serie numarul 11, Madison Keys, cap de serie numarul 12, si Agnieszka Radwanska au parasit, miercuri, turneul de tenis de la Doha (WTA), dotat cu premii de 3,1 milioane dolari, dupa ce au pierdut meciurile din runda a doua. Rusoaica Ana Blinkova a invins-o pe…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat in runda a doua a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, luni, dupa ce a intrecut-o pe ucraineanca Lesia Turenko in doua seturi, cu 7-5, 6-4. Buzarnescu a inceput cu dreptul si a facut…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams nu va juca la simplu sambata, la Asheville, in primul tur al Fed Cup, in care echipa Statelor Unite va intalni Olanda, ea nefiind aliniata de capitanul echipei la tragerea la sorti efectuata vineri. Dupa un an de absenta datorata unei sarcini foarte mediatizate,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara a fost invinsa de americanca Whitney Osuigwe, cu 7-6 (3), 6-4, sambata seara, in semifinalele turneului ITF de la Wesley Chapel (Florida), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Meciul a durat ...

- Jucatoarea româna de tenis Irina Maria Bara a fost învinsa de americanca Whitney Osuigwe, cu 7-6 (3), 6-4, sâmbata, în semifinalele turneului ITF de la Wesley Chapel (Florida), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Bara (22 ani, 183 WTA), a doua favorita a turneului, s-a…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sâmbata, într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mândra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a câstigat finala de la Australian Open în fata Simonei…

- Finala probei masculine de dublu a turneului de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului, se va disputa intre columbienii Juan Sebastian Cabal/Robert Farah si perechea austriaco-croata Oliver Marach/Mate Pavic, relateaza EFE. In semifinalele de joi, Cabal si Farah, favoritii…

- Perechea româna Irina Begu/Monica Niculescu va juca în semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open cu cuplul rus Ekaterina Makarova/Elena Vesnina. Marti, la Melbourne, în sferturile de finala, Begu si Niculescu, capi de serie numarul 10, au trecut…

- Perechea Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda), cotata cu a treia sansa la castigarea trofeului, s-a calificat in turul secund al Australian Open, dupa ce a trecut, ieri dimineata, de argentinienii Andreas Molteni si Guillermo Duran, scor 6-4, 6-3. In runda urmatoare, tenismanul constantean…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open,...

- Organizatorii turneului de la Australian Open au anuntat orele de disputare ale meciurilor celor trei romance calificate in turul doi la competitiai de Mare Slem de la Antipozi. Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au acces in turul doi. ...

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea s-au calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu a turneului Australian Open, dupa ce Raluca Olaru reusise si ea aceasta performanta in prima parte a zilei. Begu si Niculescu au…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu aa turneului Australian Open, dupa 6-3, 6-3 cu cuplul Katerina Kozlova (Ucraina)/Iulia Putinteva (Kazahstan). Olaru…

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara romancei Ana Bogdan in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson in doua seturi, cu 7-5, 7-6 (6), marti, la Melbourne, Ana Bogdan a produs una dintre marile…

- Perechea Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) a fost desemnata cap de serie nr. 3 in proba masculina de dublu la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. In runda inaugurala, tenismanul constantean si partenerul sau, care anul trecut s-au oprit in optimi la Melbourne, vor…

- Perechea Horia Tecau / Jean-Julien Rojer (Romania / Olanda) a ratat calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Sydney, dotat cu premii totale de 468.910 dolari, dupa ce a fost invinsa astazi de cuplul Jan-Lennard ...

- Perechea Horia Tecau / Jean-Julien Rojer (Olanda), cap de serie numarul doi, s-a calificat, astazi, in sferturile probei de dublu din cadrul turneului ATP 250 de la Sydney (Australia), dotat cu premii totale de 468.910 dolari. In runda inaugurala, Tecau ...

- Jucatoarele cehe de tenis Katerina Siniakova si Barbora Krejcikova vor fi adversarele romancelor Simona Halep si Irina Begu in finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. In semifinale, Katerina Siniakova si Barbora Krejcikova,…