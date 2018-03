Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep continua sa conduca in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 8.290 de puncte si cu un avans de 860 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul al doilea. Halep isi va trece in palmares saptamanile cu numarul 20 si 21 in calitate de lider WTA, transmite News.ro . In…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. "Nu…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineata un meci de o importanta uriasa, cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinalele de la Indian Wells (ora 05:30). Simona Halep ar putea lua un avans si mai consistent fata de Caroline Wozniacki (2 WTA) in clasamentul mondial, in timp ce premiul incasat de…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca in aceasta seara sa ajunga intr-o noua finala la Indian Wells. Romanca, campioana in California la ediția din 2015, se va lupta pentru prezența in ultimul act cu sportiva japoneza Naomi Osaka (locul 44 WTA), cea care a produs surpriza in sferturile de finala,…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, numarul 8 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro (nr.27), intr-o partida disputata joi.…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Ce crede Simona Halep despre Ion Țiriac. Liderul mondial din tenisul feminin a vorbit in presa spaniola despre relația pe care o are cu omul de afaceri. “Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica”, a declarat Simona Halep pentru Marca, ziarul iberic numind-o pe romanca “regina tenisului”. Intrebata cat de…

- Veste uriasa primita miercuri dimineata de Simona Halep (1 WTA)! Indiferent de ce va face in continuare la turneul de la Indian Wells, care se incheie duminica, romanca este sigura de ramanerea pe locul 1 WTA. Halep ramane numarul 1 mondial dupa ce Wozniacki a pierdut in optimi la…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6…

- Simona Halep este pregatita pentru Indian Wells. Numarul 1 WTA a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata la Australian Open, pe 27 ianuarie. ”Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, a fost eliminata din primul tur al turneului WTA de la Indian Wells (California), fiind invinsa in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida disputata miercuri. Aceasta este a doua competitie…

- Cum ramane Simona Halep lider WTA dupa turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Jucatoarea de 26 de ani, locul 1 WTA, revine pe teren la turneul american, unde iși va continua duelul pentru locul 1, cu daneza Caroline Wozniacki. Cele doua sportive, Halep și Wozniacki, s-ar putea intalni doar in finala…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua cu sportiva ceha Krystina Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului. Toate celelalte trei romance de pe tabloul principal vor…

- Dupa ce a fost nevoita sa se retraga inainte de semifinale de la Doha, din cauza unei accidentari, Simona Halep revine pe teren saptamana viitoare, la Indian Wells, turneu transmis IN DIRECT pe Digi Sport si pe care campioana noastra l-a castigat in 2015. La editia din acest an, Halep merge…

- Simona Halep a revenit, luni, pe primul loc în clasamentul mondial al tenisului feminin, detronând-o pe Caroline Wozniacki.Astfel, în urmatoarele 3 saptamâni, poziția româncei din fruntea clasamentului WTA este pusa în pericol tot Wozniacki, însa…

- Ucraineanca Elina Svitolina, nr. 4 mondial, o va intalni in semifinalele turneului de tenis WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 de dolari, pe germanca Angelique Kerber, nr. 9 mondial. Joi, in sferturile de finala al turneului de la Dubai, Svitolina a invins-o in doua seturi,…

- Simona Halep a revenit in țara dupa ce a abandonat la Doha. Jucatoarea de tenis n-a dat declarații, a informat telekomsport.ro. Simona Halep s-a retras ieri din turneul de la Doha, unde azi ar fi trebuit s-o infrunte in semifinale pe Garbine Muguruza. Sportiva noastra a acuzat dureri atroce cauzate…

- Situatia este neschimbata in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, cu daneza Caroline Wozniacki pe primul loc, urmata la 349 de puncte de romanca Simona Halep. Cele doua participa saptamana aceasta la turneul de la Doha si s-ar putea intalni doar in finala.…

- Jucatorii de tenis Garbine Muguruza si Rafael Nadal au fost desemnati sportivii anului 2017 in Spania, cu ocazia celei de-a 70-a editii a Galei premiilor ziarului El Mundo Deportivo, care a avut loc la Barcelona. "Sunt foarte bucuroasa sa ma aflu aici pentru prima oara, iar faptul ca am…

- Romanca Simona Halep a fost aleasa cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in circuitul profesionist feminin de tenis, cu un procentaj covarsitor in ancheta desfasurata pe site-ul WTA. Simona Halep, numarul doi mondial, a obtinut 71% din voturi, fiind urmata la mare distanta de daneza…

- Nicio jucatoare de tenis nu a asteptat atat de mult ca daneza Caroline Wozniacki pentru a redeveni lider mondial, noteaza AFP dupa ce sportiva de origine poloneza a invins-o pe Simona Halep cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 in finala turneului Australian Open, trecand pe primul loc al ierarhiei WTA in dauna romancei.…

- Daca o bate pe Wozniacki, Halep invinge și Adidas! Daneza, figura centrala a respectivei firme de echipament sportiv. Simona Halep a mers la Antipozi fara sponsor de echipament. A folosit unul comandat in China, pe durata turneului de la Shenzhen, competiție caștigata de romanca atat la simplu, cat…

- SIMONA HALEP-DESTANEE AIAVA ONLINE STREAM LIVE EUROSPORT. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament al sportivei noastre, dupa despartirea de Adidas, într-o postare pe contul sau…

- Romanca Simona Halep ocupa in continuare primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, in timp ce Mihaela Buzarnescu a urcat 13 locuri si se afla pe pozitia a 44-a, cea mai buna clasare din cariera. Halep are un avans de 330 de puncte fata…

- Garbine Muguruza s-a accidentat și a abandonat la Sydney. Rateaza șansa de a o dobori pe Simona Halep din fruntea WTA. Sportiva din Spania a cerut wild-card, pentru a participa la Sydney. Insa, o accidentare, pe care o acuza de la finalul anului trecut, nu-i da pace. Astfel ca a fost silita sa se retraga…

- Romanca Simona Halep ocupa in continuare pozitia de lider in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii luni, cu peste 300 de puncte avans fata de urmatoarea clasata. Halep, care se afla pe primul loc in lume din data de 9 octombrie, a castigat sambata ambele…

- Garbine Muguruza primit wild-card la Sidney și o poate detrona pe Simona Halep de pe locul 1, inainte de Australian Open. Garbine Muguruza a primit wild-card pentru turneul de la Sidney, competiție la care Simona Halep nu participa, fiindca a dorit sa se odihneasca inainte de Australian Open. Turneul…

- Sportiva spaniola Garbine Muguruza, locul 3 mondial, a abandonat in turul doi la Brisbane, din cauza unor crampe musculare, in meciul cu jucatoarea croata Aleksandra Krunic (locul 53 WTA), la scorul de 5-7, 7-6 (3), 2-1, potrivit news.ro.Garbine Muguruza ar fi putut urca pe primul loc mondial…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda), potrivit site-ului WTA. …

- Romanca Simona Halep va incepe anul 2018 pe primul loc in clasamentul WTA, dar il poate pierde dupa prima saptamana. Garbine Muguruza, locul 2, și Caroline Wozniacki, locul 3, sunt foarte aproape de Halep. Simona are 6.175 de puncte, Muguruza are 6.135 de puncte, iar Wozniacki are 6.015. Simona va participa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline Wozniacki (6.015 p). Locul 4 este ocupat de de jucatoarea…