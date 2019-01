Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa de australianca Ashleigh Barty, cu 6-4, 6-4, miercuri, in primul sau meci din 2019, in optimile turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale de 823.000 de dolari.



Halep (27 ani) a jucat destul de bine dupa lunga sa absenta de pe terenurile de tenis, insa a fost lipsita de ritm si nu a reusit sa profite de momentele importante de care a beneficiat.



Barty (22 ani, 15 WTA), care are un debut foarte bun de sezon, s-a impus intr-o ora si 27 de minute.



Halep a fost mai buna cu al doilea…