- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului WTA de la Toronto, dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady, cu 4-6, 7-5, 7-6 (5). Halep (27 ani), detinatoarea titlului la…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a plecat astazi spre Canada, acolo unde va participa la Rogers Cup 2019, competiție organizata la Toronto, intre 5 și 11 august, informeaza gsp.ro. Simona și-a luat la revedere de la iubitul sau, Toni Iuruc, inainte de a face check-in-ul, cei doi imbrațișandu-se tandru.…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, nr. 2 WTA, a recunoscut ca ultimele luni au fost cele mai dificile din viata ei si ca nu s-a mai simtit bine pe teren dupa succesul de la Australian Open, din luna ianuarie, relateaza Reuters.La Melbourne, Osaka, 21 ani, cucerea al doilea ei Grand Slam consecutiv,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat, sambata, ca a fost visul mamei sale sa castige titlul la Wimbledon, reusit in fata Serenei Williams, cu 6-2, 6-2. ''E ceva foarte special si nu voi uita niciodata aceasta zi. A fost visul mamei mele inca de cand aveam zece ani.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in premiera in finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, joi, dupa ce a invins-o in penultimul act pe ucraineanca Elina Svitolina cu 6-1, 6-3. Halep (27 ani), numarul sapte mondial, a reusit un meci formidabil…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, locul 7 mondial, s-a calificat luni fara emotii in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, dupa ce a trecut cu 6-3, 6-3 de Cori Gauff (SUA, 313 WTA). Halep, 27 de ani, cap de serie numarul 7, s-a impus dupa o ora si 14 minute, in fata…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sapte WTA, a fost invinsa joi de germanca Angelique Kerber, locul 5 in ierarhia mondiala, in doua seturi, 6-4, 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sapte mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari, dupa ce a invins-o pe taiwaneza Su-Wei Hsieh cu un sec 6-2, 6-0. Romanca, desemnata…