Tenis: Serena Williams va reveni pe 30 decembrie, la Abu Dhabi

- Serena Williams, locul 22 WTA, a anuntat ca va participa la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, prima sa competitie dupa ce a devenit mama, la 1 septembrie. Williams o va înfrunta pe letona Jelena Ostapenko, la 30 decembrie, în primul meci de tenis feminin din istoria turneului.…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta a invins-o pe letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-3, 6-2, duminica, in finala mica a turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Konta (9 WTA) a incheiat conturile cu Ostapenko (7 WTA) intr-o ora si 11 minute.…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a câstigat turneul demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, dupa ce a învins-o, duminica, în finala, pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-2, 6-3. Halep a confirmat jocul bun din semifinale…

- Simona Halep – Karolina Pliskova (duminica, ora 13.00), finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, o va infrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), in finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va infrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), in finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, programata duminica. Halep a invins-o in prima semifinala pe britanica Johanna Konta cu…

- Simona Halep se pregatește pentru turneul demonstrativ din Thailanda, insa nu pe terenul de tenis, ci in fața aragazului. Jucatoarea noastra, Jelena Ostapenko și Johanna Konta au invațat de la un bucatar local sa faca omleta cu crabi. Cele trei sportive s-au distrat alaturi de chef Jay Fai, 72 de ani,…

- WTA a dat publicitații capii de serie la Australian Open 2018, primul turneu de Mare Șlem al anului. Primii 10 favoriți sunt, in ordine, Simona Halep, Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki, Karolina Pliskova, Venus Williams, Elina Svitolina, Jelena Ostapenko, Caroline Garcia, Johanna Konta și CoCo Vandeweghe…

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznețova, numarul 12 mondial, va rata primul turneu de Mare Șlem al anului 2018, Australian Open, deoarece se afla in recuperare in urma operației suferite la incheietura mainii, au anunțat, vineri, organizatorii, citați de Reuters. Kuznețova (32…

- ProSport va propune o retrospectiva a ceea ce a insemnat 2017 in tenis, prin prisma cifrelor si a numerelor, cele care au adus avalanse de sentimente diverse si au lansat teme de gandire. UNU Pozitia ocupata de Simona Halep la finalul sezonului. Prima romanca ajunsa lider mondial…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul unu mondial, va incepe sezonul 2018 din circuitul WTA la Shenzhen (China), unde va lua parte la un turneu dotat cu premii in valoare de 750.000 de dolari, care va avea loc in perioada 30 decembrie - 6 ianuarie, au anunțat organizatorii, pe site-ul oficial.…

- Dupa ce a nascut o fetita in luna septembrie, Serena Williams (36 de ani) revine in circuitul WTA. Jucatoarea americana intenționeaza sa-si reia activitatea la inceputul anului viitor, la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, nu a fost deloc blanda atunci…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va participa la turneul demonstrativ Intercontinental World Tennis Thailand Championship, care va avea loc in zilele de 23 și 24 decembrie, la True Arena Hua Hin din Thailanda. Alaturi de Halep, la aceasta competiție vor…

- Jucatoarea de tenis Serena Williams și logodnicul sau Alexis Ohanian, cofondator al companiei Reddit, se casatoresc joi. Serena Williams și Alexis Ohanian au impreuna o fiica, Alexis Olympia Ohanian Jr, care s-a nascut in septembrie, relateaza ziarul spaniol La...

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de chinezoaica Shuai Zhang, cu 6-4, 6-0, duminica, in finala turneului ITF de la Tokyo, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Zhang (28 ani, 36 WTA), principala favorita, s-a impus într-o ora și 20 de minute.…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu va juca finala turneului ITF de la Tokyo. Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Tokyo, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a invins-o in penultimul act pe unguroaica Dalma Galfi, cu…

- Cateva participante la ediția din acest an a Turneului Campioanelor au fost rugate de reprezentanții WTA sa numeasca jucatoarea despre care cred ca are o mentalitate de campioana adevarata. Jelena Ostapenko a indicat-o pe Simona Halep. “Pentru ca a caștigat foarte multe meciuri anul acesta și pentru…

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznețova s-a operat la incheietura mainii stangi, dupa cum a anunțat sportiva pe contul sau de Instagram, citat de WTA.com. "Totul a decurs bine și voi fi pregatita sa joc din nou peste patru saptamâni, cu speranța unui sezon 2018…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, care adus pe lume in luna septembrie primul ei copil, a revenit in sala de antrenamente, cu speranța ca iși va putea apara titlul la Openul Australiei, la inceputul anului viitor, informeaza agenția DPA. "Serena se antreneaza deja în…

- Romanca Simona Halep, daneza Caroline Wozniacki și americanca Venus Williams au fost nominalizate in ancheta pentru titlul de cea mai buna jucatoare a lunii octombrie in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA). Halep a devenit luna trecuta al 25-lea lider al clasamentului WTA, pe 9…

- Statistica incepe in 1975, deoarece pe 3 noiembrie 1975 a fost introdus sistemul standardizat al ierarhiei WTA: Chris Evert este, asadar, prima din aceasta lista, iar numele care apare cel mai des este Steffi Graf - cu opt reusite. Cum s-ar proiecta urmatorul sezon al Simonei? Datele se…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu s-a calificat in finala turneului ITF de la Santa Margherita (Italia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, sambata, dupa ce a invins-o pe franțuzoaica Sara Cakarevic cu un sec 6-0, 6-2. Dinu (24 ani, 382 WTA), venita din calificari, a încheiat…

- Jucatoarea germana Julia Goerges este ultima calificata in semifinalele turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2,2 milioane de dolari, vineri, dupa ce a dispus cu 6-2, 7-6 (4) de Kristina Mladenovic (Franța), principala favorita. Goerges (29 ani, 18 WTA)…

- Jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru, care face pereche cu ucraineanca Olga Savciuk, face parte din Grupa Lotus a probei de dublu la turneul WTA Elite Trophy, care va debuta marți la Zhuhai (China) și reunește cele mai bune jucatoare de simplu și perechi ce nu s-au calificat la Turneul Campioanelor…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Turneul Campioanelor, ca merita sa fie la finalul acestui an pe primul loc in clasamentul WTA deoarece a avut evoluții constante, iar in ultimii patru ani a fost mereu in top 5. Întrebata…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams (37 ani) o va intalni pe daneza Caroline Wozniacki in finala Turneului Campioanelor de la Singapore (WTA Finals), dupa ce a invins-o, sambata, in semifinale pe Caroline Garcia (Franța), cu 6-7 (3), 6-2, 6-3. AGERPRES (editor: Mihai Țenea)

- WTA a prefațat partida de vineri dintre Simona Halep și Elina Svitolina, din Grupa Roșie de la Turneul Campioanelor din Singapore.Citeste si: ULTIMA ORA - Vesti proaste pentru Halep. Victoria Carolinei Garcia i-a dat toate calculele peste cap Asociatia feminina de tenis noteaza pe site-ul…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko a invins-o fara drept de apel pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-3, 6-1, joi, in penultimul meci din Grupa Alba a Turneului Campioanelor de la Singapore. Ostapenko a reușit prima sa victorie în competiție, una de palmares, jucatoarea…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams a invins-o marți pe letona Jelena Ostapenko la Turneul Campioanelor, in Grupa Alba, dupa un meci maraton, 7-5, 6-7 (3), 7-5, la capatul a trei ore și 14 minute. Venus Williams, nr. 5 WTA, în vârsta de 37 de ani, este cea mai vârstnica…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, nr. 2 mondial, a dominat-o duminica pe letona Jelena Ostapenko, nr. 7 WTA, debutanta in acest turneu, cu 6-3, 6-4, in cel de-al doilea și ultim meci din prima zi a Turneului Campioanelor de la Singapore. Muguruza, laureata la Wimbledon, revenita…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA, a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Venus Williams, locul 5 WTA, in primul meci din cadrul Turneului Campioanelor de la Singapore, disputat duminica.Partida a contat pentru Grupa Alba si a durat o ora si 12 minute. In urmatorul meci…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost repartizata in Grupa Roșie a Turneului Campioanelor de la Singapore (WTA Finals), alaturi de ucraineanca Elina Svitolina, de daneza Caroline Wozniacki și de Caroline Garcia (Franța). În Grupa Alba se vor afla Garbine…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca antrenoprul ei Darren Cahill s-a bucurat foarte mult ca ea a ajuns numarul 1 mondial, considerand ca acesta este cel mai frumos moment al carierei lui de tehnician. 6 6 0 6 0 0 "Darren Cahill s-a bucurat foarte mult, chiar mi-a spus ca este o…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Șarapova, fosta numarul unu mondial, revenita in competiție in luna aprilie, dupa o suspendare de 15 luni pentru dopaj, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Tianjin (China), invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-1, pe elvețianca Stefanie Voegele, intr-o partida…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams intenționeaza sa revina in circuitul profesionist la inceputul anului viitor, pentru a-și apara titlul la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, a anunțat directorul acestei competiții, Craig Tiley, citat de agenția Reuters.Williams,…

- Romanca Simona Halep, Caroline Garcia (Franța) și Caroline Wozniacki (Danemarca) au fost nominalizate la titlul de jucatoarea lunii septembrie in circuitul profesionist feminin de tenis, in ancheta realizata pe site-ul WTA. Simona Halep este noul lider mondial, dupa o saptamâna memorabila…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care de luni este noul lider WTA, a primit sute de mesaje de felicitare, dar cel care a impresionat-o cel mai mult a venit de la americanca Serena Williams, fostul numar unu mondial. ''Am primit câteva sute de mesaje și vreau sa le mulțumesc…

- Oamenii politici au salutat victoria jucatoarei romane de tenis Simona Halep care s-a calificat in finala turneului WTA de la Beijing, sambata, in urma victoriei cu 6-2, 6-4 in fața letonei Jelena Ostapenko. Liderul PNL, Ludovic Orban, a felicitat-o pe Halep, amintind ca dupa finala pierduta…

- Simona Halep a învins-o pe Jelena Ostapenko, scor 6-2, 6-4, și a devenit numarul 1 mondial. Simona nu a avut probleme cu Jelena Ostapenko, cea care a învins-o în finala de la Roland Garros. Românca trebuie acum sa se concentreze pe finala de…

- Jucatoarea romanca de tenis Simona Halep a castigat sambata impotriva letonei Jelena Ostapenko, in semifinalele turneului de la Beijing. Victoria de azi o va propulsa in premiera pe Halep pe primul locul in clasamentul WTA.Romanca s-a impus in doua seturi - 6-2, 6-4 - impotriva judecatoarei…

- Simona Halep se afla in fata unui moment grandios al carierei. La un singur meci distanta de a deveni numarul 1 mondial. Cu aceasta presiune va intra romanca sambata in teren, incepand cu ora 9:30 (DigiSport 2), in partida cu Jelena Ostapenko, in prima semifinala a turneului WTA de la Beijing –…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko va fi adversara romancei Sorana Cirstea in sferturile de finala ale turneului de la Beijing, de categoria WTA Premier Mandatory, dotat cu premii totale in valoare de 6,381 milioane dolari. Ostapenko, numarul 9 pe lista capilor de serie la aceasta…

- Cu o ascensiune importanta la final de 2013, Simona Halep a intrat in 2014 pe lista jucatoarelor de top, care emit pretentii la marile mize ale circuitului de tenis feminin. In mare masura, acest lucru s-a datorat unei prestatii entuziasmante in sezonul de zgura 2014. Simona s-a ales cu doua finale…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 1 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2,365 milioane dolari, in urma victoriei obținute miercuri in trei seturi, 6-2, 1-6, 6-4, in fața polonezei Magda Linette, jucatoare…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale in valoare de 2,365 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 6-2, 3-6, 6-3, pe campioana olimpica en titre, portoricana Monica Puig, intr-o partida disputata…