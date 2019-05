Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a calificat, vineri seara, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.536.

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a calificat, vineri seara, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.536.160 euro, du...

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a calificat fara joc in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.536.160 euro,...

- * Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.536.160 euro, dupa 6-2, 6-7 (4), 10-5 cu britanicii Kyle Edmund/Neal Skupski. * "Avem datoria…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de...

- Perechea romana Irina Bara/Mihaela Buzarnescu s-a calificat, luni, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 de dolari, dupa ce a intrecut cuplul spaniol Aliona Bolsova/Arantxa Parra Santonja, cu 3-6, 6-4, 10-5.…

- Horia Tecau, 34 de ani, 34 ATP la dublu, se afla in Romania, intr-o minivacanța pe care o petrece alaturi de prieteni, potrivit postarilor sale de pe rețelele de socializare. Asta in timp ce partenerul sau tradițional in proba de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer, n-a luat pauza, ci s-a inscris la…

- Dupa ce i-a eliminat pe rând pe David Goffin și Stefanos Tsitsipas, Jan-Lennard Struff a avut o prestație buna și în fața lui Rafael Nadal, însa ibericul s-a dovedit a fi prea puternic pentru neamțul clasat pe locul 51 mondial. Regele zgurii s-a impus cu scorul de 7-5, 7-5, dupa o…