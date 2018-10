Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Anastasia Pavliucenkova, locul 35 in ierarhia internationala, va fi adversara Simonei Halep (nr. 1 mondial si principala favorita) in optimile turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 867.766 dolari.

- Anastasia Pavlyuchenkova, locul 40 WTA, s-a calificat, luni, in turul secund al turneului de la Moscova, dupa ce a invins-o in doua seturi, scor 7-5, 6-4, pe australianca Ajla Tomljanovic. In turul al doilea, Pavluychenkova o va intalni pe Simona Halep, liderul clasamentului WTA.Se actualizeaza.

- Jucatoarea croata de tenis Donna Vekic, nr. 40 mondial, va fi adversara romancei Simona Halep, cap de serie 1, in turul 2 al turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii de 8.285.274 dolari. Halep, nr. 1 WTA, si Vekic s-au infruntat de doua ori, pe hard, iar romanca s-a impus de fiecare…

- Serena Williams nu va participa la turneul feminin de tenis de la Beijing, americanca nefigurand in tragerea la sorti a jucatoarelor inscrise in competitia care va debuta sambata, informeaza AFP. Turneul din capitala Chinei beneficiaza anul acesta de premii totale in valoare de 8,2 milioane dolari,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, ar putea juca impotriva conationalei sale, Irina Begu (55 WTA), in turul al doilea al turneului WTA de la Cincinatti (13-19 august), dotat cu premii totale in valoare de 2.874.299 dolari, daca aceasta din urma va reusi sa treaca de o jucatoare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va avea ca adversara pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari. Marti, in primul tur al competitiei, Anastasia…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara a fost invinsa de letona Anastasija Sevastova, a treia favorita, cu 6-2, 6-7 (5), 6-4, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale in valoare de 750.000 dolari. Bara (23 ani, locul 140 WTA), care a acces pe tabloul principal…