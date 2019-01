Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul mondial, s-a calificat in optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Mare Slem din acest an, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-4, 4-6, 6-0 pe canadianul Denis...

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie 2, s-a calificat cu usurinta in turul al treilea la Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce l-a invins, miercuri, la Melbourne, pe australianul Matthew Ebden cu 6-3, 6-2, 6-2, scrie agerpres.ro.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie 2, s-a calificat cu usurinta in turul al treilea la Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce l-a invins, miercuri, la Melbourne, pe australianul Matthew Ebden cu 6-3, 6-2, 6-2. In turul urmator, Nadal va infrunta un alt australian,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul mondial, s-a calificat, marti, in turul secund al Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem din acest an, dupa ce l-a invins in trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, pe americanul Mitchell Krueger, la Melbourne. Djokovic, aflat in cautarea celui de-al…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a debutat cu dreptul la primul turneu de Mare Slem din acest an, Australian Open.Campionul en-titre a dispus cu 6-3, 6-4, 6-4 de uzbecul Denis Istomin si s-a calificat in turul secund al competitiei de la Melbourne.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic este liderul incontestabil al clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni, zi in care a inceput primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. Djokovic are aproape 1.700 de puncte mai mult decat spaniolul Rafael…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial, s-a aratat ''increzator'' ca va fi suta la suta apt din punct de vedere fizic la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, in ciuda faptului ca s-a luptat cu accidentarile in ultimele luni.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, indisponibil din luna septembrie, din cauza unei accidentari la genunchi, se va reface la timp pentru a lua parte la Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al sezonului viitor, programat in luna ianuarie la Melbourne, au asigurat organizatorii, citati de cotidianul…