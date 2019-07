Cuplul format din jucatoarele de tenis Jaqueline Cristian si Elena Gabriela Ruse a castigat, sambata, duelul romanesc cu perechea Irina Begu/Raluca Olaru, scor 3-6, 6-3, 10-7, si s-a calificat in finala probei de dublu la BRD Bucharest Open (WTA), turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala. Intarziat de ploaia de la Bucuresti, meciul a durat 1 ora si 38 de minute, incheindu-se aproape de miezul noptii. In varsta de 21 de ani, Jaqueline Cristian si Elena Gabriela Ruse s-au impus in fata mult mai experimentatelor adversare, castigatoare ale trofeului…