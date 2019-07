Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Patricia Tig evolueaza, sambata, in semifinalele BRD Bucharest Open (WTA), turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala. Tig, singura romanca ramasa in competitie la simplu, joaca in primul meci al zilei, de la ora 15:00, pe…

- Jucatoarele romane Jaqueline Cristian si Elena-Gabriela Ruse s-au calificat, vineri, in semifinalele probei de dublu la BRD Bucharest Open dupa ce au invins cu 6-3, 1-6, 13-11 perechea formata din Andreea Mitu si Lara Arruabarrena din Spania. Cristian si Ruse s-au impus in fata perechii…

- Jucatoarele romane Irina Begu si Patricia Tig vor evolua, vineri, pe Terenul Central al Arenelor BNR, in sferturile de finala ale BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala.

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig, venita din calificari, si Jaqueline Cristian, beneficiara unui wild card, vor evolua joi in optimile de finala ale turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, gazduit de Arenele BNR, potrivit programului anuntat de organizatori.…

- Viktoria Kuzmova, a doua favorita, Laura Siegemund, a sasea favorita, si Kristyna Pliskova, cap de serie numarul opt, s-au calificat fara emotii, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari ;i gazduit de Arenele BNR…

- Jucatoarea romana Elena-Gabriela Ruse (178 WTA) a fost invinsa, marti seara, de Barbora Krejcikova din Cehia (132 WTA) cu scorul de 3-6, 6-0, 2-6 in primul tur al turneului de tenis de la Bucuresti, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala. Barbora Krejcikova…

- Toate cele opt jucatoare romane de pe tabloul principal de simplu vor evolua marti in prima runda a turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala. Sorana Cirstea, a cincea favorita, Irina Begu, Ana Bogdan, Irina Bara,…

- Trei dintre favorite, Viktoria Kuzmova, Tamara Zidansek si Laura Siegemund, figureaza in programul zilei de luni, prima a turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), care are loc la Arenele BNR din Bucuresti si e dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Kuzmova (Slovacia), a doua favorita, o va…