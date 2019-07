Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul 1 mondial si principalul favorit, s-a calificat lejer in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut luni, in primul tur, in trei seturi, 6-3, 7-5,

- Felix Auger-Aliassime (18 ani), numarul 21 ATP, iși face debutul la Wimbledon contra lui Vasek Pospisil și astfel devine primul jucator nascut dupa anul 2000 care participa la acest Mare Șlem. Jucatorul cu origine togoneze, din partea tatalui, dar cu mama canadianca, s-a nascut in Quebec, deci are cetațenie…

- Croatul Goran Ivanisevic, castigator al turneului de la Wimbledon in 2001, a anuntat ca jucatorul sarb Novak Djokovic, nr.1 mondial, i-a cerut sa-l ajute sa-si pastreze titlul la competitia londoneza de Mare Slem, care debuteaza luni pe terenurile de la All England Club, informeaza AFP. …

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nr. 2 mondial, a criticat alegerea capilor de serie la turneul de tenis de la Wimbledon, care favorizeaza rezultatele obtinute pe iarba fara "respectarea statutului" din clasamentul ATP si care ar urma sa-l retrogradeze in pozitia a treia dupa Novak Djokovic…

- Jucatorul austriac de tenis Dominic Thiem, locul 4 in clasamentul ATP si favorit nr. 4, s-a calificat luni in sferturile turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-4, 6-4, 6-2, de francezul Gael Monfils (locul 17 ATP, cap de serie nr.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, campioana en titre, a declarat ca stia ca poate castiga meciul cu Magda Linette, in fata careia s-a impus in cele din urma in trei seturi, joi, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Halep a obtinut o victorie in trei seturi si in primul…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, campioana la Roland Garros in 2002, 2013 si 2015, a obtinut o victorie in trei seturi, cu 2-6, 6-1, 6-0, in fata rusoaicei Vitalia Diatcenko, luni, in prima runda a editiei din acest an a turneului parizian. Williams, care se afla in cautarea…

- Novak Djokovic (1 ATP) este primul finalist al turneului Masters de la Madrid, dupa o victorie muncita în fața austriacului Dominic Thiem (5 ATP). Sârbul s-a impus cu 7-6(2), 7-6(4), calificându-se pentru a treia oara în finala competiției spaniole.Djokovic îl așteapta…