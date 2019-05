Tenis: Novak Djokovic, primul finalist al turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid

Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (31 de ani, 1 ATP) s-a calificat in finala turneului Masters 1000 de la Madrid, reușind sa-l invinga in prima semifinala pe Dominic Thiem (25 de ani, 1 ATP), scor 7-6 (2), 7-6 (4), dupa un meci intens de doua ore și 25 de minute. ...

- Novak Djokovic (1 ATP) este primul finalist al turneului Masters de la Madrid, dupa o victorie muncita în fața austriacului Dominic Thiem (5 ATP). Sârbul s-a impus cu 7-6(2), 7-6(4), calificându-se pentru a treia oara în finala competiției spaniole.Djokovic îl așteapta…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a acuzat probleme de sanatate la inceputul acestei saptamani, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.536.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul mondial, s-a calificat fara emotii marti in optimile turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 6.536.160 euro, invingandu-l pe americanul Taylor Fritz, locul 57 mondial, 6-4, 6-2, dupa ceva mai mult de o ora de joc.…

- Tenismanul sarb Dusan Lajovic, locul 48 mondial, s-a calificat sambata, la Monte Carlo, in prima sa finala de Masters 1000, eliminandu-l pe rusul Daniil Medvedev (14 ATP) in doua seturi, 7-5, 6-1. Lajovic, care are 28 de ani, va incerca sa castige duminica primul sau turneu ATP, in fata…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 5.207.405 euro, dupa ce a dispus de bulgarul Grigor Dimitrov (28 ATP) cu 6-4, 6-1. Asa cum se stie,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 5.207.405 euro, dupa ce a dispus de americanul Taylor Fritz cu 6-3, 6-0. In sferturile de finala, Djokovic…

- Turneul de tenis Mutua Madrid Open 2019 va conta pe participarea primelor zece jucatori din ierarhia actuala ATP, inclusiv pe prezenta elvetianului Roger Federer, campion în 2006, 2009 si 2012, relateaza EFE, conform Agerpres.Cu 37 zile înainte de debutul celei de-a 18-a editii a turneului…