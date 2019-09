Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de jucatori de tenis din 15 țari au participat la ediția din acest an a turneului futures ITF de la Brașov, organizat ca de fiecare data, la inceput de toamna, dar sub o alta titulatura fața de cea din ultimii ani: Inedit Open Tour. Dotat cu premii de 15.000 dolari, evenimentul gazduit de…

- Tenismanul roman Mircea-Alexandru Jecan s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, in care il va intalni pe argentinianul Hernan Casanova. Jecan a dispus in penultimul act de Nicolae Frunza, cu 6-4, 6-7 (6), 6-3, dupa…

- Vasile Antonescu este singurul tenisman roman calificat in semifinale din cei cinci care au evoluat, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Targu Mures, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Antonescu a dispus cu 7-6 (5), 6-2 de juniorul Nicholas David Ionel, iar in penultimul…

- Cinci tenismeni romani, Cezar Cretu, Nicolae Frunza, Nicholas David Ionel, Vasile Antonescu si Stefan Palosi, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Targu Mures, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari.

- Sapte tenismeni romani s-au calificat miercuri in optimile de finala ale turneului ITF de la Targu Mures, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, si s-au alaturat lui Cezar Cretu si Calin Manda, care reusisera victorii marti.

- Tenismenii romani Cezar Cretu si Calin Manda s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Targu Mures, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Cretu a trecut cu 6-3, 6-3 de Sebastian Gima, in timp ce Manda l-a invins pe al patrulea favorit, Vlad Andrei Dancu,…

- Tenismanul roman Bogdan Ionut Apostol s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Chitila, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa 6-2, 6-1 cu italianul Alessandro Petrone, al patrulea favorit. Apostol, cap de serie numarul cinci, va juca in penultimul act contra…

- Tenismanul Bogdan Ionut Apostol este singurul roman calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Chitila, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, in urma meciurilor de joi. Apostol, al cincilea favorit, a trecut de ucraineanul Gheorghi Kravcenko in trei seturi, cu 6-3,…