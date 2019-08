Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznetova a invins-o in semifinalele turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), cu premii totale de 2.944.486 dolari, pe australianca Ashleigh Barty, ce ar fi redevenit lider mondial in caz de victorie in acest meci. Kuznetova, fost numar 2 mondial, acum locul…

- Madison Keys a trecut in sferturi de Venus Williams, scor 6-2, 6-3, in timp ce Sofia Kenin a beneficiat de abandonul numarului 1 mondial, Naomi Osaka, la scorul de 6-4, 1-6, 2-0. Svetlana Kuznetova a dispus de Karolina Pliskova, scor 3-6, 7-6 (2), 6-3, iar Barty a invins-o pe Maria Sakkari, scor 5-7,…

- Americanca Madison Keys o va intalni pe compatrioata sa Sofia Kenin in semifinale la Cincinnati, in celalalt meci din penultimul act urmand sa se confrunte australianca Ashleigh Barty si rusoaica Svetlana Kuznetova potrivit news.roMadison Keys a trecut in sferturi de Venus Williams, scor 6-2,…

- Perechea Raluca Olaru/Zhaoxuan Yang (România/China) a ratat, luni, calificarea în turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de la Cincinnati, informeaza News.ro.Olaru si Yang au fost învinse de echipa Anett Kontaveit/Maria Sakkari (Estonia/Grecia), scor 4-6, 6-2, 10-8.Meciul…

- Mihaela Buzarnescu (127 WTA) a fost învinsa în primul tur al calificarilor pentru turneul de categorie Premier 5 de la Cincinnati, scor 6-3, 7-6(5), de americanca Jessica Pegula (55 WTA)."Western & Southern Open" are loc la Cincinnati, face parte din categoria Premier…

- Simona Halep a urcat trei locuri si se afla pe pozitia a patra in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa ce a castigat titlul la Wimbledon. Australianca Ashleigh Barty se mentine pe primul loc, urmata de japoneza Naomi Osaka, la circa 350 de puncte,…

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka simte ca a scapat de o greutate dupa ce a pierdut de curand pozitia de lider mondial in favoarea australiencei Ashleigh Barty, a marturisit sambata japoneza, cu doua zile inainte de startul turneului de la Wimbledon, scrie AFP. „Din punct de vedere mental, a fost mult…

- Ashleigh Barty a caștigat turneul WTA de la Birmingham (Anglia), dupa ce a invins-o in finala pe Julia Goerges din Germania, scor 6-3, 7-5. Jucatoarea din Australia devine astfel noul lider mondial WTA. Totodata, Barty e a doua sportiva din istorie nascuta la Antipozi care urca pe primul loc in clasamentul…