- Aflata pe val dupa caștigarea Indian Wells-ului și dupa ce a trecut in runda inaugurala de la Miami de Serena Williams, Naomi Osaka (22 WTA) nu a avut raspunsul necesar pentru a-i sta in cale Elinei Svitolina. Cap de serie numarul patru, Svitolina a dominat tactic meciul cu mai tanara adversara, iar…

- Perechea alcatuita din romanul Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat vineri in turul secund al probei masculine de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, in urma victoriei obtinute in doua seturi, 6-1, 7-6…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Statele Unite), invingand-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, intr-o partida disputata joi. Niculescu (30 ani, locul 70 WTA) si-a asigurat un cec de 47.170…

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Serena Williams, 36 de ani, a pierdut in primul tur al turneului de la Miami, 3-6, 2-6 cu Naomi Osaka, 20 de ani. La conferința de presa de dupa meci, Osaka, locul 22 WTA, a vorbit despre victoria in fața jucatoarei preferate și a dezvaluit care au fost obiectivele sale in acest meci. "Am fost emoționata…

- Fostul lider mondial, Serena Williams a fost eliminata chiar in primul tur al turneului WTA de la Miami. Tenismena americana a pierdut categoric meciul cu revelația acestui sezon, nipona Naomi Osaka, proaspata caștigatoare a turneului de la Indian Wells.

- Caroline Wozniacki afirma ca i-ar fi “imposibil” sa calce pe urmele bunei sale prietene Serena Williams si sa revina in circuitul profesionist dupa ce ar aduce pe lume copil, asa cum a facut campioana americana , informeaza Agerpres. “Serena este o sportiva incredibila. Ii place sa joace si cred ca…

- Serena Williams (36 de ani, 491 WTA) a avut parte de o tragere la sorți nefasta la Miami, unde o va infrunta pe proaspata campioana de la Indian Wells, Naomi Osaka (20 de ani, 22 WTA). Turneul Premier Mandatory de la Miami se disputa in perioada 19 martie - 1 aprilie. James Blake, directorul turneului de…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a castigat turneul WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, in finala caruia a invins-o ieri in doua seturi, 6-3, 6-2, pe rusoaica Daria Kasatkina, ...

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoarea surpriza de la Indian Wells, dupa 6-3, 6-2 in finala cu Daria Kasatkina (Rusia), a declarat dupa meci ca inca nu-si crede ochilor ca a castigat primul trofeu din cariera ei, relateaza AFP. ''Inca nu pot realiza ce am reusit, inca am impresia…

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). In aceasta dimineața a avut loc tragerea la sorți a turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep va fi prezenta. Simona Halep va avea primul tur liber, iar in turul secund urmeaza sa se dueleze cu…

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a castigat turneul WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, in finala caruia a invins-o duminica in doua seturi, 6-3, 6-2, pe rusoaica Daria Kasatkina. Osaka (20 ani), care a urcat de pe locul 44 pe 22 in ierarhia…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, care a eliminat-o in semifinale pe Simona Halep, a castigat, duminica, turneul de la Indian Wells, invingand-o in ultimul act pe rusoaica Daria Kasatkina, numarul 19 mondial si favorita 20, scor 6-3, 6-2.Japoneza in varsta de 20 de ani a castigat…

- Simona Halep a fost eliminata, sâmbata dimineața, din semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a fost învinsa de japoneza Naomi Osaka.Numarul 1 mondial a pierdut partida în doua seturi, cu scorul 6-3, 6-0.Românca spune ca nu a fost…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Jucatoarea romana de tenis, Simona Halep, numarul I mondial a fost eliminata de japoneza Naomi Osaka, locul 44 in Clasamentul WTA in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells in doua seturi: 6-3 și 6-0.@Naomi_Osaka_ downs World No.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, de rusoaica Daria Kasatkina, locul 19 WTA, in doua seturi, 6-4, 7-5.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina, intr-o partida disputata marti.…

- Tenismena americana Serena Williams a fost eliminata in turul al treilea al turneului de la Indian Wells. Revenita in circuit dupa o pauza de 14 luni, perioada in care a nascut o fetita, fostul lider mondial a fost invinsa cu scorul 3-6, 4-6 de sora ei, Venus Williams.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Serena Williams s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells. Fostul lider mondial, care a revenit in circuitul mondial dupa o pauza de 14 luni, a eliminat-o din competitie pe olandeza Kiki Bertens dupa un meci extrem de disputat.

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, a fost eliminata din primul tur al turneului WTA de la Indian Wells (California), fiind invinsa in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida disputata miercuri. Aceasta este a doua competitie…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, numarul 24 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute vineri in trei seturi, 3-6, 7-6 (13/11), 6-1, in fata favoritei numarul 2, spaniola Garbine Muguruza, numarul 3 mondial.…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute joi in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata frantuzoaicei Caroline Garcia, numarul 7 mondial. Muguruza, favorita numarul…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, a doua favorita a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, s-a calificat in sferturi dupa ce a dispus, miercuri, de tanara jucatoare americana Catherine Bellis cu 6-3, 7-5. In sferturi, Muguruza,…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata în sferturile de finala ale turneului WTA Premier de la Sankt Petersburg, fiind învinsa, vineri, cu scorul de 7-6 (3), 6-3, de rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numarul 8 si locul 23 WTA.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, nr. 10 mondial si cap de serie nr. 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, invingand-o vineri in doua seturi, 6-4, 6-3, pe jucatoarea ceha Katerina Siniakova. …

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost eliminata de canadianca Eugenie Bouchard, in doua seturi, 7-5, 7-5, in optimile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Ana Bogdan, numarul 89 mondial, s-a inclinat in fata jucatoarei aflate pe locul 114 in mondial.…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 6 mondial, s-a calificat vineri in finala turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, invingand-o pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, nr. 4 mondial, in doua seturi, 7-5, 7-5, si va juca finala impotriva…