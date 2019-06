Romancele Monica Niculescu/Gabriela Ruse au fost invinse de Desirae Krawczyk (SUA)/Giuliana Olmos (Mexic), 6-1, 6-4, sambata, in semifinalele probei de dublu a turneului WTA de la Nottingham (Anglia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Monica Niculescu si Gabriela Ruse au cedat dupa o ora de joc. Ele au mai disputat sambata un meci, trecand in sferturi de finala de Alexa Guarachi (Chile)/Erin Routliffe (Australia), cu 7-6 (7-5), 6-2. In finala, Krawczyk si Olmos vor juca impotriva australiencelor Ellen Perez/Arina Rodionova. In semifinale, acestea le-au invins pe Xenia Knoll (Elvetia)/Vera…