Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a invins-o pe letona Jelena Ostapenko, a patra favorita, cu 6-0, 6-2, marti, in prima runda a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 750.000 de dolari.



Niculescu (31 ani, 99 WTA), venita din calificari, s-a impus in doar 52 de minute in fata letonei de 21 de ani, care ocupa locul 22 in clasamentul mondial.



Ostapenko, campioana in 2017 la Roland Garros, dupa o finala plina de dramatism cu Simona Halep, a reusit doar 9 puncte pe propriul serviciu din cele 21 castigate in total.



Niculescu o invinsese…