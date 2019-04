Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu (30 ani/30 WTA) s-a impus in primul tur al turneului de la Charleston (SUA) in fața Magdalenei Frech (21 de ani/182 WTA), scor 6-1, 4-6, 7-5. Jucatoarea din Romania o va intalni in turul doi pe Lauren Davis (25 de ani/184 WTA) din SUA, care tocmai a trecut de belgianca Ysaline Bonaventure…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale in valoare de 823.000 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-1, 6-4, pe suedeza Johanna Larsson, intr-o partida disputata luni. Ostapenko, favorita numarul 10 si…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-1, 6-2, pe slovena Tamara Zidansek, intr-o partida disputata joi. Niculescu (31 ani, 138 WTA),…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a doua favorita, o va infrunta pe castigatoarea dintre suedeza Johanna Larsson si o adversara venita din calificari in runda a doua a turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Halep, care de luni se afla pe locul al treilea in lume,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a invins-o pe americanca Danielle Lao cu 6-3, 6-4, luni, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Cirstea (28 ani, 98 WTA) a avut nevoie de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, va juca direct in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, contra invingatoarei dintre cehoaica Barbora Strycova si o jucatoare venita din calificari, potrivit site-ului…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, nu fara dificultate, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, luni, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe estoniana Kaia Kanepi in trei seturi, cu 6-7 (2), 6-4, 6-2. AGERPRES (editor: Mihai…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, astazi, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, la Melbourne, dupa ce a profitat de abandonul germancei Andrea Petkovic, la scorul de 6-7 (3), 4-3, ...