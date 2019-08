Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului WTA de la Toronto, dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady, cu 4-6, 7-5, 7-6 (5). Halep (27 ani), detinatoarea titlului la…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Julia Goerges, intr-o partida disputata sambata. Cele doua jucatoare s-au intalnit si anul trecut la All England…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, nr. 1 mondial si principala favorita, s-a calificat lejer marti in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut de chinezoaica Saisai Zheng (43 WTA) in doua seturi, 6-4, 6-2. Barty a avut…

- Reprezentanta noastra s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 7-5, revenind in actul secund de la 2-5 si salvand o minge de set a jucatoarei aflate pe locul 36 in ierarhia WTA. O ora si 38 de minute a durat partida dintre Halep si Sasnovich, aflate la prima confruntare directa. Simona a avut parte de un meci…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Mihaela Buzarnescu se vor infrunta in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce Buzarnescu a dispus, luni, de americanca Jessica Pegula cu 6-4, 6-4. Buzarnescu (31 ani, 53 WTA) a obtinut victoria intr-o…

- Jucatoarele romana de tenis Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA) se intalnesc in turul II de la Wimbledon 2019. Meciul se va juca miercuri, la ora ce va fi anunțata ulterior. Cele doua romance se vor intalni in premiera. Halep s-a calificat, luni, in runda a doua…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul sapte, o va infrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, conform tragerii la sorti efectuate vineri. Mihaela Buzarnescu va juca in primul tur cu americanca…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a retras din turneul WTA de la Roma, inaintea meciului din sferturile de finala impotriva olandeze Kiki Bertens, acuzand o durere la mana dreapta, au anuntat organizatorii, citati de AFP. Osaka s-a accidentat cu zece zile inaintea startului…