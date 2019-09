Perechea alcatuita din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andrei Begemann a fost invinsa, vineri, de cuplul argentinian Guido Andreozzi/Andrei Molteni, cu 7-5, 6-4, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Szczecin (Polonia), dotat cu premii totale de 137.560 euro.



Mergea si Begemann s-au inclinat in fata favoritilor numarul doi dupa o ora si 22 de minute.



Perechea romano-germana va primi un cec de 2.740 de euro si 45 de puncte ATP la dublu.

