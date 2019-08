Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de spaniolul Marcel Granollers cu 6-2, 6-4, sambata, in prima runda a turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.701.945 dolari.



Copil (28 ani, 84 ATP) a cedat dupa o ora si 10 minute in fata ibericului de 33 de ani, aflat pe locul 103 in lume.



Granollers, care a salvat singura minge de break creata de Copil, si-a luat revansa in fata aradeanului care in ianuarie castiga in primul tur la Australian Open, cu 6-3, 6-4, 6-4. Copil l-a mai invins pe spaniol in 2014, in primul tur la Madrid, cu 6-3, 6-4.

