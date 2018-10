Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul argentinian de tenis Juan Martin Del Potro, locul 4 in ierarhia mondiala si principalul favorit, s-a calificat in sferturile turneului de tenis de la Beijing (ATP), dotat cu premii totale in valoare de 3.401.860 dolari, dupa ce a trecut miercuri, in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/4), de rusul…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA de al Beijing, dotat cu premii totale in valoare de 8.258.274 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-0, 6-4, pe rusoaica Ekaterina Makarova, intr-o partida disputata luni. Muguruza, cap de serie…

- Simona Halep, locul 1 WTA, este favorita partidei. Daca se va califica in turul al doilea, Simona Halep va evolua contra croatei Donna Vekic, locul 40 WTA. Ons Jabeur s-a calificat pe tabloul principal de la Beijing dupa ce le-a invins in calificari pe Monica Puig din Puerto Rico,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii de 8.285.274 dolari, cu o adversara venita din calificari, Ons Jabeur (Tunisia). Halep (27 ani), finalista la editia de anul trecut, o va infrunta in premiera pe Jabeur…

- Serena Williams nu va participa la turneul feminin de tenis de la Beijing, americanca nefigurand in tragerea la sorti a jucatoarelor inscrise in competitia care va debuta sambata, informeaza AFP. Turneul din capitala Chinei beneficiaza anul acesta de premii totale in valoare de 8,2 milioane dolari,…

- Simona Halep, care nu a jucat in primul tur, o va intalni in faza secunda pe slovaca Dominika Cibulkova (locul 31 WTA), la turneul de la Wuhan (China). Meciul area loc maine, de la ora 6. In primul tur de la Wuhan, Cibulkova a trecut de Monica Niculescu (locul 82 mondial), cu 6-4, 6-3, dupa un meci…

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva si chinezoaica Qiang Wang vor disputa finala turneului WTA de la Guangzhou, dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari. Vineri, in semifinale, Putinteva (nr. 61 mondial) a trecut in doua seturi, 6-1, 6-4, de americanca Bernarda Pera…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut usor de belgianca Kirsten Flipkens, cu 6-1, 6-3. Letona, campioana in 2017 la Roland Garros si cap de serie numarul 12 pe gazonul de la All England Club, va juca…