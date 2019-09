Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul francez Benoit Paire, principalul favorit al turneului ATP de la Winston-Salem (SUA), s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 717.955 dolari, invingandu-l in trei seturi, 3-6, 7-6 (7/2), 6-3, pe compatriotul sau Ugo Humbert, cap…

- Tenismanul Bogdan Ionut Apostol este singurul roman calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Chitila, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, in urma meciurilor de joi. Apostol, al cincilea favorit, a trecut de ucraineanul Gheorghi Kravcenko in trei seturi, cu 6-3,…

- Tenismanul moldovean Radu Albot, numarul 41 mondial si cap de serie nr.7, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale in valoare de 762.455 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-2, pe japonezul Taro Daniel. Intr-o…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, principalul favorit al turneului ATP de la Kitzbuehel (Austria), s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 586.

- Tenismanul portughez Joao Sousa, al cincilea favorit, s-a calificat, marti, in optimile turneului ATP de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 524.340 euro, dupa ce a trecut de belgianul Steve Darcis cu 6-4, 6-4.

- Tenismanul bosniac Damir Dzumhur, campionul en titre, si francezul Adrian Mannarino, finalist la ambele editii trecute, s-au calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Antalya (Turcia), dotat cu premii totale de 445.690 euro. Dzumhur, al cincilea favorit, a avut…

- Tenismanul bosniac Damir Dzumhur, campionul en titre si al cincilea favorit anul acesta, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului ATP pe iarba de la Antalya (Turcia), dotat cu premii totale de 445.