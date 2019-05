Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, N. 5 mondial, a cedat marti in fata ucrainencei Katerina Kozlova, 7-5, 2-6, 6-4, in turul 2 al turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari.



Kozlova, locul 85 in ierarhia mondiala, s-a impus dupa o ora si 54 de minute.



Karolina Pliskova se confrunta in aceasta primavara cu probleme de sanatate, care au facut-o sa declare forfait pentru turneul de la Praga, de saptamana trecuta. ''Am dureri de o luna de zile, nu ma pot antrena", a declarat ea atunci.



Luna trecuta, Pliskova a fost eliminata…