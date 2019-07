Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul sapte, o va infrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, conform tragerii la sorti efectuate vineri. Mihaela Buzarnescu va juca in primul tur cu americanca…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial si castigatoarea ultimelor doua turnee de Mare Slem, a fost eliminata in turul al treilea la Roland Garros, fiind invinsa in doua seturi 6-4, 6-2, de Katerina Siniakova din Cehia, intr-o partida disputata sambata. Osaka, in varsta de 21 ani,…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul doi mondial, a fost invinsa de croata Petra Martic (31 WTA), cu 6-3, 6-3, vineri, in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al...

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul doi mondial, a fost invinsa de croata Petra Martic (31 WTA), cu 6-3, 6-3, vineri, in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Aceasta eliminare precoce, la care se adauga eliminarea germancei Angelique Kerber,…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, nr.5 mondial si care a ocupat fotoliul de lider WTA, este prima eliminata de la turneul de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem din acest an, fiind intrecuta duminica in runda inaugurala de rusoaica Anastasia Potapova (81 WTA), cu 6-4, 6-2. …

- Jucatoarea elena de tenis Maria Sakkari s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, joi, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens, principala favorita, cu 6-4, 7-6 (2). Sakkari (23 ani, 51 WTA), cap de serie numarul sase, antrenata…

- Jucatoarea spaniola de tenis Carla Suarez Navarro, locul 27 in clasamentul mondial si principala favorita, a fost eliminata marti in turneul WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 6-4, 7-5, in fata conationalei sale, Lara Arruabarrena (117…

- Jucatoarea belgiana de tenis Alison Van Uytvanck, locul 52 in ierarhia internationala si favorita nr. 4, a fost eliminata miercuri seara in optimile de finala ale turneului WTA de la Lugano (Elvetia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5, de frantuzoaica…