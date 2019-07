Americanul John Isner, favorit 1, si kazahul Alexander Bublik, cap de serie 7, vor juca duminica finala turneului ATP pe iarba de la Newport (SUA), dotat cu premii de 583.585 dolari.



In semifinale, John Isner l-a invins pe francezul Ugo Humbert, cap de serie 4, cu 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3, in timp ce Bublik l-a eliminat pe spaniolul Marcel Granollers cu 7-6 (5), 3-6, 6-4.



Isner isi doreste a patra sa victorie la Newport, unde s-a impus deja in 2011, 2012 si 2017, si al 15-lea titlu din cariera. Bublik, nr. 83 mondial, va juca prima lui finala.

AGERPRES/(AS/autor: Teodor…