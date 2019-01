tenis-irina-begu-in-turul-secund-sorana-carstea-si-monica-niculescu-eliminate-la-melbourne

Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Carstea și Monica Niculescu au fost eliminate astazi dimineața, inca din prima faza a Openului Australiei, primul turneu de Mare Șlem al anului. Sorana a cedat cu 4-6, 1-6, in fața Rebeccai Peterson (Suedia), iar Monica a fost intrecuta cu 6-7, 4-6, de Amanda Anisimova (SUA). Tot astazi dimineața,…

- Trei jucatoare romane de tenis, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Irina Begu, vor evolua, luni, la Melbourne, in prima zi a turneului Australian Open, cel dintai de Mare Slem al anului. Cirstea va fi prima care va intra pe teren, la ora locala 11,00 (02,00 in Romania), contra suedezei…

- Ieri a avut loc tragerea de sorți la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open. Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep, locul 1 WTA, o va intalni in primul tur pe Kaia Kanepi, locul 70 WTA, in timp ce Mihaela Buzarnescu, locul 25 WTA, o va intalni pe Venus Williams, locul 37 WTA.…

- AUSTRALIAN OPEN 2019.Eurosport va transmite si anul acesta cele mai importante meciuri de la Melbourne. Romania va avea sase jucatoare pe tabloul principal de simplu: Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan, Sorana Cirstea si Monica Niculescu. Tara noastra va fi reprezentata si in…

- Romania are 7 jucatori acceptati direct pe tablourile principale de simplu de la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al sezonului 2019, care se va desfasura in perioada 14-26 ianuarie, la Melbourne, informeaza Mediafax.Simona Halep deschide lista de la feminin, conform clasamentului…

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului 2019, Australian Open, care va avea loc la Melbourne,…

- Simona Halep, care va reveni in competitii la turneul de la Sydney (7-12 ianuarie), s-a apropiat astfel la 15 saptamani de Caroline Wozniacki, in topul jucatoarelor cu cele mai multe saptamani petrecute pe primul loc in clasamentul WTA. Simona Halep se distreaza la munte cu Darren Cahill.…

- Simona Halep a depașit-o pe Victoria Azarenka la numarul saptamanilor in care a "stat" pe locul intai in lume, jucatoarea noastra ajungand la 52 de saptamani pe cea mai inalta treapta a ierarhiei WTA. In TOP 100, Romania mai are alte cinci sportive: Mihaela Buzarnescu (24), Irina Begu (66), Ana Bogdan…