Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii de 250.000 de dolari, dupa a dispus cu 6-3, 6-3, de frantuzoaica Alize Cornet. Ana (26 ani, 132 WTA) a obtinut cea mai importanta victorie a sa din acest an, intr-o ora si 30 de minute, in fata unei…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, luni, dupa a dispus cu 6-3, 6-3 de frantuzoaica Alize...

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan s-a calificat în optimile de finala ale turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, luni, dupa a dispus cu 6-3, 6-3 de frantuzoaica Alize Cornet, informeaza Agerpres.Ana Bogdan (26 ani, 132 WTA) a obtinut cea mai…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Irina Maria Bara vor evolua in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, in urma victoriilor obtinute duminica. Niculescu (31 ani, 130…

- ​Monica Niculescu si Irina Maria Bara au obtinut victorii, sâmbata, în prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, scrie Agerpres.Niculescu (31 ani, 130 WTA) a trecut cu 6-3, 6-3…

- Jucatoarele roman de tenis Monica Niculescu si Irina Maria Bara au obtinut victorii, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Niculescu (31 ani, 130 WTA) a trecut cu 6-3, 6-3 de Carolina…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de tanara jucatoare canadiana de origine romana Bianca Andreescu, in trei seturi, cu 6-7 (3), 6-3, 6-3, miercuri, in prima runda a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Begu (28 ani,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara a fost invinsa fara drept de apel de brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-0, 6-2, luni, in prima runda a turneului WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Bara (23 ani, 177 WTA) s-a inclinat dupa 69 de minute in fata jucatoarei…