- Tenismanul sud-african Kevin Anderson, nr. 2 pe lista capilor de serie, s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ATP de la Tokyo, dotat cu premii in valoare de 1.781.930 dolari, dupa ce a dispus cu 4-6, 7-6 (7/1), 6-2 de australianul Matthew Ebden. In faza urmatoare…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, favoritul numarul 2, a fost eliminat in optimile de finala ale turneului ATP de la Metz (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 euro, fiind invins in trei seturi, 6-7 (5/7), 7-6 (8/6), 6-3, de lituanianul Ricardas Berankis, intr-o partida disputata…

- Tenismanul moldovean Radu Albot s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Metz (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 euro, invingandu-l cu 6-3, 6-4 pe francezul Pierre-Hugues Herbert, marti, intr-o partida din primul tur al competitiei. Albot (28 ani), ocupantul locului…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat in optimile de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii totale in valoare de 5.669.360 dolari, invingandu-l in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-1 pe francezul Adrian Mannarino. Djokovic, fostul lider al…

- Stefanos Tsitsipas, marea speranta a tenisului grec, a produs surpriza optimilor de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Montreal, invingandu-l in trei seturi, 6-3, 6-7 (7/5), 6-3, pe sarbul Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, in fata caruia s-a impus dupa doua ore si 15 minute de joc.…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, principalul favorit al turneului ATP de la Hamburg, a fost eliminat vineri de chilianul Nicolas Jarry dupa doua seturi echilibrate, 7-6 (7/5), 7-6 (9/7), in sferturile de finala ale acestei competitii dotate cu premii totale de 1.619.935 euro. Dominic Thiem, finalist…

- Tenismanul italian Fabio Fognini, principalul favorit al turneului ATP de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 euro, a fost eliminat in optimile de finala ale acestei competitii, fiind invins in trei seturi, 6-1, 3-6, 6-3, de estonianul Jurgen Zopp, intr-o partida disputata…