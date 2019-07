Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane Georgia Andreea Craciun, Gabriela Nicole Tatarus si Ilona Georgiana Ghioroaie s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, organizat de Ilie Nastase Tennis Academy - Tennis Performance Team si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Craciun,…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Damaschin, a patra favorita, s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, organizat de Tennis Performance Club, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2 de Katarina Kuzmova (Slovacia).

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi Hotararea de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului din fondul de rezerva bugetara, pentru organizarea la Bucuresti a Turneului international WTA de tenis, informeaza Ministerul Turismului si Sporturilor pe pagina…

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de miercuri Hotararea de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului din fondul de rezerva bugetara, pentru organizarea la Bucuresti a turneului international WTA de tenis, a anuntat MTS pe pagina sa de Facebook. Suma, in cuantum…

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea, Irina Begu si Ana Bogdan sunt inscrise pe tabloul principal al turneului BRD Bucharest Open (WTA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 250.000 de dolari, programata in perioada 13-21 iulie. Pe langa Sorana Cirstea (locul 77 WTA),…

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea, Irina Begu si Ana Bogdan sunt inscrise pe tabloul principal al turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, care va avea loc in perioada 13-21 iulie, potrivit site-ului oficial al competitiei. Pe langa Sorana Cirstea (locul…

- Nationala masculina de tenis de masa a Romaniei e practic calificata la Campionatele Europene 2019, dupa ce a invins echipa Lituaniei cu scorul de 3-0, sambata, la sediul Televiziunii Romane din Bucuresti, corpul Pangratti, in Grupa 1 din faza a doua a preliminariilor. Punctele echipei Romaniei au fost…

- Nationala masculina de tenis de masa a Romaniei va participat in weekend la un turneu de calificare la Campionatele Europene 2019, alaturi de Serbia si Lituania, potrivit site-ului forului national de profil. Meciurile din Grupa 1 a fazei a doua a preliminariilor se vor juca sambata si duminica in sediul…