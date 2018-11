Stiri pe aceeasi tema

- * Jucatoarele Ashleigh Barty, Garbine Muguruza si Madison Keys s-au calificat, , in semifinalele turneului WTA Elite Trophy, de la Zhuhai. Cele trei i se alatura sportivei germane Julia Gorges, care a obtinut calificarea in urma cu o zi. Ieri, la competitia de la Zhuhai s-au inregistrat urmatoarele…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, numarul 18 mondial, a invins-o vineri in doua seturi, 6-4, 6-4, pe belarusa Arina Sabalenka (nr. 12), intr-o partida din cadrul Grupei Orhideea a turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), insa este eliminata din competitie la numarul de ghemuri pierdute.…

- Americanca Madison Keys, spaniola Garbine Muguruza si estoniana Anett Kontaveit au obtinut victorii, miercuri, la turneul de tenis WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363 dolari. Keys a trecut cu 6-2, 6-4 de rusoaica Daria Kasatkina, principala favorita,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu va evolua in proba de dublu a turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363 dolari, alaturi de poloneza Alicja Rosolska, si va fi rezerva la simplu. La competitia de la Zhuhai, castigata anul trecut de germanca Julia…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, nr.13 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Hong Kong, dotat cu premii in valoare de 750.000 dolari, dupa ce a trecut vineri, in sferturile de finala, de thailandeza Luksika Kumkhum, nr.105 mondial, cu 6-2, 7-5. Fostul…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, principala favorita, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii in valoare de 750.000 dolari, dupa ce a trecut in trei seturi, 5-7, 6-0, 6-3, de Katie Boulter (Marea Britanie), numarul 101 mondial. …

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata miercuri, in optimile turneului WTA de la Wuhan, dotat cu premii totale de 2.746.000, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (12/10), 7-5, de Monica Puig (Puerto Rico), numarul 51 mondial. Odata cu eliminarea danezei, nicio…

- Jucatoarea taiwaneza de tenis Su-Wei Hsieh (nr. 40 mondial) va disputa duminica finala turneului WTA de la Hiroshima, dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, dupa ce a trecut sambata, in cea de-a doua semifinala, de chinezoaica Wang Qiang (nr.44 mondial), in doua seturi simetrice, 6-4,…