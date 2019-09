Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de tenis Lucas Pouille (Franta, locul 24 mondial, cap de serie 5) si Nick Kyrgios (Australia, 27 mondial, cap de serie 6) au fost eliminati miercuri in primul tur al turneului ATP de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 931.335 dolari. Pouille a fost invins dupa doar o ora si jumatate,…

- Tenismanul spaniol Albert Ramos Vinolas, cap de serie numarul opt, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului ATP de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 931.335 dolari, dupa ce a trecut facil de japonezul Yoshihito Nishioka, in doua seturi, cu 6-2, 6-1.

- Euler Hermes, liderul global in asigurarea de credit comercial si recunoscut specialist in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor, prezinta un studiul privind evoluția sectorului retail, care are o valoare la nivel internațional de 8.000 miliarde de dolari și un risc mediu. In 2019, in ciuda…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Prisacariu a castigat, duminica, al doilea sau titlu ITF de simplu din cariera, la Tabarka (Tunisia), turneu dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce saptamana precedenta se impusese in acelasi loc. Prisacariu (19 ani), aflata pe locul 939…

- Noul pachet de tarife comerciale anuntat de președintele Donald Trump a indus o panica generala in pietele bursiere. Indicele FTSE 100 al bursei din Londra a scazut cu 1,88%, in timp ce indicele DAX al bursei din Frankfurt a inregistrat un declin de 2,58%, anunța MEDIAFAX.La Paris, indicele…

- Gigantul Colgate-Palmolive, specializat in produse de ingrijire personala si ingrijire a locuintei, a anuntat joi ca va plati 1,5 miliarde de euro (1,69 miliarde de dolari) pentru preluarea diviziei de ingrijire a pielii a companiei franceze Laboratoires Filorga Cosmetiques, transmite Reuters.…

- Jucatorul spaniol de tenis Roberto Bautista-Agut (22 ATP) va fi adversarul sarbului Novak Djokovic, liderul mondial, in semifinale la turneul de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut miercuri, in sferturi, de argentinianul Guido Pella (26 ATP) in patru seturi, 7-5, 6-4, 3-6,…

- Jucatorul sud-african de tenis Kevin Anderson, finalistul editiei trecute, locul 8 ATP si cap de serie nr. 4, a fost eliminat vineri, in turul al treilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut in trei seturi, 6-4, 6-3, 7-6 (7/4), in fata argentinianului Guido…