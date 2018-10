Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul german de tenis Alexander Zverev, favorit numarul 2 si ocupantul locului 5 in clasamentul mondial, a fost eliminat in turul al doilea al turneului de la Beijing (ATP), dotat cu premii totale in valoare de 3.401.860 dolari, fiind invins in trei seturi, 7-6 (7/4), 2-6, 6-4, de tunisianul…

- Tenismanul argentinian Juan Martin del Potro, N.4 mondial, si-a asigurat prezenta la Turneul Campionilor de la Londra (11-18 noiembrie), o premiera pentru el din 2013, dupa ce s-a calificat miercuri in sferturi de finala la Beijing, informeaza AFP. Inaltul argentinian, care a avut mult…

- Guvernul populist al Italiei se afla in centrul unui scandal dupa aparitia unei inregistrari confidentiale in care purtatorul de cuvant al premierului ameninta cu o razbunare in Ministerul de Finante.

- Tenismanul roman Dragos Dima s-a calificat surprinzator in semifinalele turneului challenger Sibiu Open, dotat cu premii totale de 43.000 de euro, vineri, dupa ce l-a invins pe polonezul Kamil Majchrzak cu 0-6, 7-6 (5), 6-3. Dima (26 ani, 394 ATP) a obtinut victoria dupa o ora si 53 de minute, dupa…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, de 32 de ani, s-a calificat in semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce l-a invins de austriacul Dominic Thiem, numarul 9 ATP, cu 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 ...

- Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro, numarul trei mondial, s-a calificat, marti, la New York, in semifinalele turneului US Open, pentru al doilea an la rand, gratie uni victorii in patru seturi in fata americanului John Isner (11 ATP), cu ...

- Tenismanul argentinian Juan Martin del Potro, numarul 4 mondial, s-a calificat in finala turneului ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii in valoare de 715.455 dolari, invingandu-l in trei seturi, 6-3, 7-6 (8/6), pe bosniacul Damir Dzumhur, vineri, in penultimul act al competitiei. …

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l greu, in cinci seturi, 7-5, 6-7 (7/9), 4-6, 6-4, 6-4, pe argentinianul Juan Martin Del Potro (locul 4 ATP), miercuri seara, la capatul unui meci extrem de disputat.…