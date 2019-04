Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Romania vor juca in semifinalele Fed Cup, in weekend-ul 20-21 aprilie, la Rouen. Federația Franceza de Tenis a anunțat azi ca Julien Benneteau, capitanul nejucator al Franței a convocat o noua jucatoare pentru meciul contra Romaniei. Astfel, Fiona Ferro va face parte din lotul echipei Franței.…

- Meciul dintre echipele feminine ale Frantei si Romaniei, din semifinalele Fed Cup, se va disputa pe zgura, in sala, la Rouen, a anuntat Federatia Franceza de Tenis (FFT) pe contul sau oficial de Twitter. Echipa Frantei a ales suprafata de joc, dupa ce saptamana trecuta Comitetul Executiv al FFT alesese…

- Meciul Franta - Romania, din semifinalele Fed Cup, va avea loc in orasul Rouen, a informat vineri Federatia franceza de tenis (FFT) pe site-ul sau oficial. Asa cum se anuntase, Franta va fi gazda acestei intalniri din semifinalele Fed Cup, meciurile urmand sa aiba loc pe 20 si 21 aprilie. Rouen se afla…

- Rouen va fi orașul care gazduiește semifinala Fed Cup dintre Franța și Romania, de la 20 și 21 aprilie 2019. Comitetul Executiv al Federației Franceze de Tenis a decis astazi locul in care Halep și compania vor infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Meciurile se vor juca in sala Kindarena,…