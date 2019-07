Sarbul Dusan Lajovic, cap de serie 4, si maghiarul Attila Balazs s-au calificat sambata in finala turneului ATP de la Umag (Croatia), dotat cu premii de 524.340 euro. Lajovic a profitat de abandonul italianului Salvatore Caruso, dupa ce sarbul a castigat primul set cu 7-5, in timp ce Balazs, venit din calificari, l-a invins pe sarbul Laslo Djere, cap de serie 3, cu 6-2, 6-4. Balazs atinge prima sa finala ATP la 30 de ani, la trei ani dupa ce a revenit in circuitul ATP. In 2014, din cauza unei accidentari, jucatorul ungur s-a retras si a devenit antrenor. In 2016, Balazs a decis sa revina pe teren…