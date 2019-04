Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, favorita numarul 3, s-a calificat în finala turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale în valoare de 886.077 dolari, învingând-o în trei seturi, 7-6 (7/3), 3-6, 6-1, pe olandeza Kiki Bertens, cap de serie numarul 6, sâmbata,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a retras de la turneul WTA de la Stuttgart (Germania), inaintea semifinalei cu estonianca Anett Kontaveit, din cauza unei leziuni musculare in zona abdominala, informeaza AFP. "Nu cred ca as putea servi. Este o contractura…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale in valoare de 886.077 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-3, 4-6, 7-6 (7/4) pe croata Donna Vekic, intr-o partida disputata vineri. Osaka a…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, a patra favorita, fost invinsa de belarusa Victoria Azarenka in trei seturi, cu 4-6, 6-3, 6-4, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de Stuttgart, dotat cu premii totale de 886.077 dolari. Azarenka va juca in sferturi cu Anett Kontaveit…

- Jucatoarea de tenis Caroline Garcia, una dintre artizanele victoriei echipei Frantei in semifinalele Fed Cup (3-2 u Romania), a fost invinsa de estoniana Anett Kontaveit, cap de serie numarul opt, cu 6-4, 6-3, miercuri, in prima runda a turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 886.077…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, a treia favorita, si ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numarul patru, s-au calificat, miercuri, fara emotii in sferturile turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 916.131 dolari. Kerber, in fapt a doua favorita, dupa retragerea…