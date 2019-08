Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Rafael Nadal și Fabio Fognini a oferit numeroase puncte spectaculoase, italianul ridicându-se în multe momente la nivelul campionului iberic. Rafa s-a calificat în semifinalele de la Montreal, însa "Fogna" și-a lasat amprenta asupra turneului canadian.Sferturi…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5,7 milioane dolari, invingandu-l in trei seturi, 2-6, 6-1, 6-2, pe italianul Fabio Fognini, intr-o partida disputata vineri. Nadal s-a impus dupa o…

- Rafael Nadal, numarul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5,7 milioane dolari, învingându-l în trei seturi, 2-6, 6-1, 6-2, pe italianul Fabio Fognini, într-o partida disputata vineri, transmite Agerpres.Nadal…

- Elvetianul Roger Federer si spaniolul Rafael Nadal revin in Consiliul jucatorilor Asociatiei Profesioniste de Tenis (ATP), a confirmat campionul iberic joi la Montreal, unde participa la turneul Masters 1.000 care are loc saptamana aceasta in metropola canadiana.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, principalul favorit si detinatorul titlului, s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale in valoare de 5.701.

- Radu Albot s-a calificat in turul doi al turneului ATP Masters 1000 de la Montreal. Compatriotul nostru, numarul 39 ATP, a dispus in doua seturi de francezul Gil Simon, scor 6-4, 6-2. Confruntarea dintre cei doi a durat o ora și 37 de minute.

- Marius Copil (83 ATP) a fost învins în primul tur al calificarilor din cadrul Rogers Cup, turneu de categorie Masters care se va disputa la Montreal (Canada) în perioada 5-11 august.Copil, cap de serie numarul 9 în calificari, a cedat în fața spaniolului Marcel Granollers-Pujol…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, l-a invins clar pe compatriotul sau Fernando Verdasco, 6-4, 6-0, si s-a calificat in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, cu premii totale de 5.207.405 euro, unde-l va intalni pe grecul Stefano Tsitsipas. Verdasco este pe locul 38 in…