Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, nr. 42 mondial, s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Roma, dupa ce a eliminat-o pe olandeza Kiki Bertens, nr. 4 mondial si cap de serie 6, cu 5-7, 7-5, 6-2. Konta va juca in finala cu invingatoarea din semifinala ce le opune pe…

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 3.452.538 dolari, dupa ce a dispus de Kristina Mladenovic (Franta), cu 5-7, 6-3, 6-0. Sakkari (23 ani, 39 WTA) a avut nevoie de doua ore pentru a trece de…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, nr. 7 in ierarhia internationala, cap de serie nr. 4, s-a calificat vineri in semifinalele turneului de tenis WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 3.452.538 dolari, dupa ce a invins-o sferturi, in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-2, 6-2, pe belarusa Victoria Azarenka…

- Jucatoarea americana de tenis Ashleigh Barty, cap de serie nr. 12, a castigat sambata seara turneul WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe cehoaica Karolina Pliskova, favorita nr. 5, in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-3. Americanca, locul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova din Cehia, in noaptea de joi spre vineri, in semifinalele turneului WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Reprezentanta tarii noastre s-a inclinat dupa o ora si…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova din Cehia, in noaptea de joi spre vineri, in semifinalele turneului WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Reprezentanta tarii noastre s-a inclinat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, o va intalni pe Karolina Pliskova (Cehia), numarul 7 WTA, in semifinalele turneului WTA de la Miami (Florida/SUA), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, dupa ce aceasta a trecut, miercuri, in sferturi, de compatrioata sa Marketa Vondrousova,…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova a declarat forfait pentru turneul WTA de la Miami (19-31 martie), dupa ce a fost supusa unei "mici" interventii chirugicale la umarul drept, pentru a-si trata o leziune cu care se confrunta de mai multe luni, informeaza AFP. "Dupa ce am ascultat cateva opinii…