Tenis: Final de sezon pentru David Goffin, accidentat Tenismanul belgian David Goffin a anuntat, miercuri, ca va pune punct actualului sezon competitional pentru a trata o accidentare la cotul drept, informeaza cotidianul L'Equipe. Constrans sa declare forfait pentru turneele de la Tokyo si Shanghai, David Goffin, numarul 11 mondial, a anuntat ca nu va mai putea continua sa joace in acest sezon din cauza unui "edem osos" la cotul drept, o accidentare care il face sa sufere de mai multe saptamani si care s-a agravat recent. "Intr-o prima faza, am nevoie sa ma tratez corect in speranta ca voi putea incepe cat mai repede pregatirea pentru viitorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

