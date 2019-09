Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Europei conduce echipa Lumii cu scorul de 3-1, dupa meciurile disputate, vineri, la turneul de tenis Laver Cup de la Geneva, potrivit news.ro.Dominic Thiem l-a invins pe canadianul Denis Sapovalov (6-4, 5-7, 13-11), insa americanul Jack Sock s-a impus in fata italianului Fabio Fognini…

- Echipa Europei conduce cu 3-1 echipa Restului Lumii, dupa prima zi a Laver Cup. Grecul Stefanos Tsitsipas (7 ATP) l-a învins pe americanul Taylor Fritz (30 ATP), scor 6-2, 1-6, 10-7, în timp ce prechea formata din Roger Federer (Elveția) și Alexander Zverev (Germania) a învins cuplul…

- Roger Federer (38 de ani, 3 ATP) și Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP), doua dintre cele mai importante nume din istoria tenisului masculin, au oferit un moment de coaching veritabil in cadrul turneului Laver Cup. Nadal și Federer i-au oferit sfaturi colegului lor din „Echipa Europei” Fabio Fognini (32…

- Roger Federer și Rafael Nadal vor putea fi vazuți la Laver Cup în aceasta saptamâna, competiție unde cei doi vor evolua din nou împreuna la dublu. Elvețianul a vorbit și despre titlurile de Grand Slam, ierarhie unde spaniolul s-a apropiat la doar un singur trofeu (20-19). "Normal…

- ​Liderul ATP, Novak Djokovic, l-a laudat pe rusul Danil Medvedev, jucatorul care l-a învins, sâmbata, în semifinalele turneului de la Cincinnati. Cheia meciului a fost, potrivit tenismenului sârb, serviciul adversarului sau, informeaza News.ro."Nu mi s-a întâmplat…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev a urcat un loc, de pe zece pe noua, care reprezinta cea mai buna clasare a sa in ierarhia mondiala a jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), luni, in timp ce italianul Fabio Fognini a coborat un loc si e pe 10. Americanul John Isner, care duminica a cucerit titlul la…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial a obtinut a 50-a sa victorie in turneul de Mare Slem de la Wimbledon, impunandu-se in patru seturi, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3), in fata australianului Nick Kyrgios, intr-o partida disputata joi la All England Club. Nadal s-a impus greu, dupa trei…

- La varful ierarhiei de simplu nu sunt modificari. Lider este in continuare sarbul Novak Djokovici, cu 12.415 puncte, urmat de spaniolul Rafael Nadal, cu 7.945 puncte, de elvetianul Roger Federer, care are 6.620 de puncte, de austriacul Dominic Thiem, cu 4.595 de puncte si de germanul Alexander Zverev,…