Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic s-a calificat vineri în cea de-a 25-a finala de Grand Slam a carierei dupa ce l-a învins pe Roberto Bautista Agut în penultimul act de la Wimbledon (6-2, 4-6, 6-3, 6-2). Sârbul a fost la un nivel incredibil în primul set, dar apoi spaniolul a rezistat foarte…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a obtinut a 99-a sa victorie in turneul de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a reusit sa-l invinga in trei seturi, 6-1, 6-2, 6-2, pe italianul Matteo Berrettini, intr-o partida disputata luni la All England Club.

- Tenismanul elvetian Roger Federer a obtinut a 99-a sa victorie in turneul de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a reusit sa-l invinga in trei seturi, 6-1, 6-2, 6-2, pe italianul Matteo Berrettini, intr-o partida disputata luni la All England Club. Federer (37 ani) s-a impus in doar 73 minute de joc…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l fara emotii, cu 6-2, 6-3, 6-2, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, dupa mai putin de doua ore de joc, intr-o partida disputata sambata la All England Club.…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l fara emotii, cu 6-2, 6-3, 6-2, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, dupa mai putin de doua ore de joc, intr-o partida disputata sambata la All England Club. Nadal,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial a obtinut a 50-a sa victorie in turneul de Mare Slem de la Wimbledon, impunandu-se in patru seturi, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3), in fata australianului Nick Kyrgios, intr-o partida disputata joi la All England Club. Nadal s-a impus greu, dupa trei…

- Tenismanul croat Marin Cilic, castigator al turneului de la Wimbledon in 2017, l-a invins pe spaniolul Rafael Nadal, campionul de la Roland Garros, cu 6-3, 6-3, intr-un meci disputat miercuri in cadrul turneului demonstrativ Aspall Tennis

- Rafael Nadal l-a invins pe Novak Djokovic in finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma. Tenismanul spaniol s-a impus in fața sarbului cu 6-0, 4-6, 6-1 la capatul unei partide ce a durat doua ore și 29 de minute.