- Simona Halep, ocupanta locului 2 WTA, a castigat meciul cu 6 7, 6 3, 6 4, in semifinalele Fed Cup 2019 Romania Franta, contra jucatoarei Caroline Garcia, locul 21 WTA.Halep a invins o de cinci ori pana acum pe jucatoarea din Franta. ...

- In mai puțin de doua ore, Simona Halep (2 WTA) va incerca sa aduca Romania mai aproape de calificarea in finala Fed Cup. Jucatorea noastra o va infrunta in aceasta dupa-amiaza, de la ora 14:00, pe Caroline Garcia (21 WTA) Partida Halep - Garcia (14:00) va fi urmata, dupa ora 16:00, de duelul dintre…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Mihaela Buzarnescu, invinsa de Caroline Garcia (3-6, 3-6) in a doua partida de simplu a semifinalei Romania-Franta din Fed Cup, a opinat ca a jucat bine, peste ce a aratat la Ostrava in meciul cu Cehia, dar experienta superioara a jucatoarei…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Simona Halep, prima racheta a Romaniei in semifinala cu Franta din Fed Cup de la Rouen, a declarat dupa ce a castigat prima partida de simplu, contra Kristinei Mladenovic (6-3, 6-1), ca a facut un joc bun, la primul meci oficial pe zgura pentru…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Romania conduce Franta cu 1-0, in semifinalele Fed Cup, dupa ce Simona Halep, numarul doi mondial in tenisul feminin, a invins-o pe Kristina Mladenovic cu 6-3, 6-1, sambata, intr-un meci jucat in Kindarena din Rouen. Simona Halep si-a respectat…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Capitanul-nejucator al echipei feminine de tenis a Romaniei, Florin Segarceanu, a admis ca a avut o decizie grea de luat in stabilirea rachetei a doua pentru partidele de simplu, dar a mizat pe Mihaela Buzarnescu datorita formei din ultimele…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, nr. 2 mondial, s-a declarat in forma si pregatita sa dea totul in prima partida de simplu cu Kristina Mladenovic, care deschide meciul Romania - Franta de la Rouen, din semifinalele Fed Cup. ''Este…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au o sansa unica, la Rouen, in fata Frantei, de a accede pentru prima oara in finala Fed Cup, care ar deveni cea mai mare performanta a Romaniei in competitia feminina…