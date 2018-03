Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elvetia, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Cupei Federatiei, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro, la preturi cuprinse intre 75 de lei si 130 de lei, informeaza FR Tenis.

- Federatia Romana de Tenis a anuntat numele orasului ce va gazdui intalnirea de Cupa Davis dintre echipele Romaniei si Marocului, din turul doi al Grupei a ll-a, zona Europa/Africa, programata in zilele de 7 si 8 aprilie. Astfel, dupa consultari cu componentii echipei Romaniei si cu capitanul nejucator…

- Federația Romana de Tenis a decis ca meciul Romania - Elveția, din play-off-ul primei Grupe Mondiale a Fed Cup, sa se joace la Cluj-Napoca in zilele de 21 și 22 aprilie 2018. "Astfel, dupa consultari cu componentele echipei de Fed Cup a Romaniei, precum și cu Florin Segarceanu, capitanul-nejucator,…

- ROMANIA ELVETIA FED CUP. Romania a ajuns la barajul pentru promovarea in primul esalon al Cupei Federatiei dupa ce a invins, tot la Cluj-Napoca, cu 3-1, reprezentativa Canadei, scor 3-1, in Grupa Mondiala II. ROMANIA ELVETIA FED CUP. Florin Segarceanu, prima reactie despre meciul din barajul…

- Iubitorii de tenis de camp vor avea posibilitatea sa urmareasca meciurile dintre Romania si Maroc din cadrul Cupei Davis ce vor avea loc la Cluj Napoca. Federatia Romana de Tenis anunta ca intalnirea Romania – Maroc din turul al doilea al Grupei a II-a a Zonei Europa/Afria a Cupei Davis se va desfasura…

- Romania intalnește Elveția in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas, dupa ce Elveția a fost invinsa in Grupa Mondiala de Cehia, scor 1-3. Meciul va avea loc in Romania, in 21 și 22 aprilie 2018.

- Echipa feminina de tenis a Romaniei va infrunta formatia Elvetiei in barajul pentru Grupa Mondiala a Fed Cup, pe 21 si 22 aprilie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Londra. Echipa feminina de tenis a Romaniei a urcat un loc si se afla pe pozitia a 10-a in clasamentul Fed Cup,…

- Astazi, va avea loc la Londra tragerea la sorti a meciurilor din fazele urmatoare ale Cupei Federatiei (Fed Cup) la tenis feminin. Echipa Romaniei va juca, in zilele de 21 si 22 aprilie un baraj pentru promovarea in primul esalon al Grupei Mondiale, dupa ce in week-end a invins, la Cluj, cu 3-1…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a urcat un loc si se afla pe pozitia a 10-a in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii luni, dupa ce jucatoarele noastre au invins Canada cu 3-1, in weekend, la Cluj-Napoca, in primul tur al Grupei Mondiale II. Canada a coborat patru locuri dupa acest esec si se afla…

- Romania va juca pentru un loc in grupa de elita cu una dintre Belarus, Elvetia, Belgia sau Olanda. Aceste patru echipe au pierdut in primul tur al Grupei Mondiale principale: Belarus – Germania 2-3 Cehia – Elvetia 3-1 Belgia – Franta 2-3 Olanda – SUA 0-3 ROMANIA - CANADA…

- Romania a invins Canada cu scorul de 3-1, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce perechea Gabriela Dabrowski/Carol Zhao s-a impus cu 4-6, 6-1, 10-6 in meciul de dublu cu cuplul Ana Bogdan/Raluca Olaru, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Oaspetele, conduse de Dabrowski, numarul…

- Katherine Sebov a inlocuit-o pe Carol Zhao in meciul cu Irina Camelia Begu, care va avea loc duminica, de la ora 12,00, in cadrul intalnirii Romania - Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit paginii de Facebook a echipei Romaniei. Zhao a fost invinsa…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II. Primele puncte ale tricolorelor in acest duel au fost facute de Sorana Cirstea, care a castigat cu scorul de 6-2, 6-2 in fata jucatoarei…

- Fed Cup Cluj | Romania - Canada 2-0: Irina Begu a caștigat meciul cu Bianca Andreescu Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 in fata jucatoarei de origine romana Bianca Andreescu (173 WTA).Sorana…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2 pe Carol Zhao (138 WTA), iar echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 1-0 dupa primul meci al intalnirii care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13:00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri de primarul municipiului…

- ROMANIA-CANADA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT la FED CUP 2018 Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, pentru a sustine echipa…

- Echipa de tenis a Romaniei va intalni in acest weekend echipa Canadei, cu care se va confrunta in Cupa Federatiei. Spectatorii prezenti la meciurile cu Canada de Fed Cup vor primi din partea Dr. Oetker stegulete tricolore si carduri speciale cu echipa Romaniei pentru autografe. Sorana Cirstea, locul…

- Romania - Canada la FED Cup | România întâlnește Canada în primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, în zilele de 10 si 11 februarie, în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

- Ana Bogdan, 25 de ani, traverseaza cel mai bun moment al carierei și in weekend va reprezenta, in premiera, Romania la intalnirea de Fed Cup contra Canadei, care se joaca la Cluj-Napoca. Sportiva nascuta la Sinaia și legitimata la CSA Steaua a fost chemata pentru a-i lua locul Simonei Halep, accidentata…

- BREAKING NEWS Simona Halep a ajuns la Cluj! Sunt speranțe sa joace contra Canadei Simona Halep a ajuns marti seara la Cluj. Numarul 2 mondial a declarat dupa ce a aterizat pe aeroportul clujean ca incearca un tratament revolutionar ca sa joace contra Canadei. Chiar daca Ana Bogdan a fost…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca a fost foarte emotionata cand a primit convocarea deoarece astepta de mult timp sa faca parte din echipa de Fed Cup a Romaniei. "Pentru mine este o onoare sa reprezint Romania si sa fiu prezenta la Cluj-Napoca…

- Jucatoarea de tenis Raluca Olaru a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda ca impreuna cu colegele sale din echipa de Fed Cup a Romaniei doreste sa ofere "spectacol, dar si o victorie" publicului din Cluj-Napoca in meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale II. "In tenis trebuie sa iei adversarul…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, va fi inlocuita cu Ana Bogdan (86 WTA) in echipa nationala a Romaniei pentru meciul impotriva Canadei, programat in acest week-end la Cluj-Napoca, au declarat pentru AGERPRES surse din cadrul Federatiei Romane de Tenis. Halep a acuzat…

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA), nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, au anuntat canadienii, pe site-ul federatiei. Capitanul nejucator Sylvain Bruneau le-a convocat…

- Simona Halep revine la Cluj. Federatia Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin…

- Federația Româna de Tenis anunta ca Simona Halep va veni la Cluj-Napoca, pentru meciul din Fed Cup. Meciul România - Canada va avea loc în zilele de 10 și 11 februarie 2018, fiind primul tur al Grupei Mondiale II. Florin Segarceanu,…

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup, de la Cluj-Napoca, dintre România și Canada. ”Trebuie sa vad ce îmi spune RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu, în primul rând. Fed Cup-ul este în plan, dar sper sa fiu si…

- Simona Halep a marturisit, sambata, dupa finala pierduta la Australian Open, ca nu este sigura daca va juca in meciul Romania – Canada, programat in februarie, in Fed Cup, conform Mediafax. „Trebuie sa vad ce imi spune RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu, in primul rand. Fed Cup-ul este…

- Cand se intoarce Simona Halep in Romania de la Australian Open 2018. Invinsa in finala de la Mebourne de daneza Caroline Wozniacki , Simona Halep revin la București marți. Cel mai probabil, Simo va fi primita la Salonul Oficial al Aeroportului Otopeni. Nu se știe ce oficialitate o va aștepta la aeroport,…

- Federatia Romana de Tenis anunta jucatorii nominalizati de Gabriel Trifu, capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, pentru intalnirea cu Luxemburg, din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa. Astfel, la Piatra-Neamt, in Sala Polivalenta, in perioada 3-4 februarie 2018, Romania…