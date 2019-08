Stiri pe aceeasi tema

- In primul tur de pe tabloul principal va juca in compania americancei Maya Joint Maria Daciana Ciubotaru, jucatoarea de la CSM Focșani 2007, a avut in an șapte luni foarte incarcate cu participari – și rezultate – foarte bune la competiții interne și internaționale din categoria Tennis Junior. Dupa…

- In perioada 22-28 iulie are loc ediția a 21-a a „International Tennis Table Festival” Campionatul Național de seniori la tenis de masa, Divizia A, in care evolueaza și echipa CSM Focșani 2007, va incepe in ultima parte a lunii august. In vederea viitoarei competiții naționale, tenismenii focșaneni vor…

- Sportiva de la CSM Focșani 2007 a jucat și un sfert de finala la simplu Maria-Daciana Ciubotaru, foarte talentata tenismena din Focșani, a jucat pentru a doua saptamana consecutiv, in Bulgaria. Dupa ce, in perioada 30 iunie – 2 iulie a reprezentat Romania cu echipa U de 14 la Turneul Zonei…

- Sportiva de la CSM Focșani 2007 va concura la 3000 metri obstacole la Campionatul European de Tineret Caudia Prisecaru a plecat ieri dimineața, la Gavle, in Suedia, pentru a participa la Campionatul European de Tineret. Claudia face parte dintr-o delegație a Romaniei alcatuita din 20 de…

- In prima zi a turneului de la Blagoevgrad, fetele Romaniei au fost intrecute cu 2-1 de Spania La Blagoevgrad, in Bulgaria, au loc meciurile Zonei A a Summer Cup la tenis U 14 pe echipe fete. Romania este reprezentata de o echipa alcatuita din Maria-Daciana Ciubotaru, Cara Maria Meșter și Maria Sara…

- Sportiva de la CSM Focșani 2007 evolueaza in aceste zile la Mamaia IDU Juniors Championship U 16, la Constanța Maria-Daciana Ciubotaru, campioana Romaniei la dublu 14 ani impreuna cu Cara Meșter și, la simplu, campioana selecției naționale U 14, semifinalista Campionatului Național Individual…

- Sportiva de la CSS Focșani, acum la Centrul Național Olimpic pentru Junioare, a mai obținut o medalie de argint și una de bronz Ana-Maria Barbosu, gimnasta formata la CSS Focșani unde a fost pregatita de profesorii antrenori Daniela Trandafir și Cezar Stoica, iar din februarie 2019 componenta lotului…