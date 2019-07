Tenis: Elena Gabriela Ruse - Chiar am încercat să dăm absolut…

Jucatoarea de tenis Elena Gabriela Ruse a declarat, duminica, dupa infrangerea din finala probei de dublu a turneului BRD Bucharest Open, ca ea si partenera ei, Jaqueline Cristian, au incercat sa dea totul pe teren, dar norocul nu a fost de partea lor.



"A fost o finala plina de emotii. Ne-am dorit foarte mult sa castigam, din pacate nu s-a putut astazi. Nu am fost norocoase. Dar speram ca pe viitor sa aducem cat mai multe titluri acasa, iar la anul, de ce nu, sa castigam aici. Mi s-a parut ca am avut foarte putin timp de odihna, adica ne-am culcat undeva in jur de 2:30-3:00. Eu nu…