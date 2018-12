Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, liderul mondial, l-a invins pe sud-africanul Kevin Anderson (6 ATP) in finala turneului demonstrativ disputat la Abu Dhabi, scor 4-6, 7-5, 7-5, dupa doua ore și 16 minute de joc. Karen Khachanov (11 ATP) a terminat pe locul al treilea dupa ce a caștigat partida cu Dominic Thiem (8 ATP),…

- Jucatorul de tenis sarb Novak Djokovic, liderul mondial, va fi prezent, marți, pe stadionul ''Marakana'' din Belgrad, pentru a incuraja echipa Steaua Rosie Belgrad in confruntarea cu Paris Saint-Germain, contand pentru a etapa a sasea a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit Sportski Zurnal, informeaza…

- Jucatorul de tenis din Constanta Edris Fetisleam 19 ani , speranta a tenisului romanesc, a castigat turneul futures de 15.000 de dolari de la Antalya Turcia .A fost primul turneu in care Edris triumfa la seniori Maniera in care constanteanul a castigat intrecerea a fost una impresionanta. Aflat pe locul…

- Tenismanul rus Karen Hacianov a castigat, duminica, turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 4.872.105 euro, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovic cu 7-5, 6-4. Hacianov (22 ani) si-a trecut in palmare cel mai important titlu al carierei, punand,…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas, locul 16 in clasamentul mondial si favorit nr. 3, a castigat duminica turneul ATP de la Stockholm, dotat cu premii totale in valoare de 612.755 euro, dupa ce l-a invins in finala in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe letonul Ernests Gulbis (145 mondial).…

- Jucatorul rus de tenis Karen Hacianov, locul 26 mondial si favorit nr. 3, a castigat duminica turneul ATP de la Moscova, dotat cu premii in valoare de 856.445 dolari, invingandu-l in finala pe francezul Adrian Mannarino (locul 49 mondial) in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2. Pentru Hacianov,…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia a castigat turneul WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii totale de 750.000 de dolari, dupa ce a invins-o duminica in finala pe Karolina Pliskova (Cehia, 6 WTA) in doua seturi, 7-6 (9/7), 6-3. Cazuta de pe locul 4 pe locul 16 mondial dupa…